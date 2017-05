Cronica rutiera Bacău: accident la Tribunalul Comercial de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Două autoturisme s-au ciocnit, astăzi, la intersecția străzilor Vadu Bistri€i și Ștefan cel Mare, in apropiere de Trbunalul Comercial (fosta Curte de Apel). Se relatează că un șofer de 21 de ani, din județul Neamț, nu a oprit la culoarea roșie a semaforului și a pătruns în intersecție, unde mașina sa a lovit un autoturism condus de o femeie de 36 ani din Bacău. În urma impactului, șoferița a fost rănită ușor dar nu a rămas internată. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.