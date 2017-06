Bacalaureat cu scandal la Pedagogic

Mai mulți candidați înscriși în examenul de bacalaureat, sesiunea de vară, ne-au semnalat că luni, la proba scrisă de la Limba și literatura română, la centrul de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, mai mulți elevi au fost puși să își rescrie tezele, pentru că ar fi apărut o eroare de… organizare.

„Ne-am strâns în sala de examen cu toții, am început să completăm foile cu datele noastre. Ni s-a spus să scriem că suntem de la profil «umanist», după care au venit subiecte și ne-am apucat cu toții să le rezolvăm. După o oră, a venit directoarea de comisie care ne-a spus că ne anulează lucrările, că au fost instruiți greșit în legătură cu profilul și că de fapt ar fi trebuit să scriem «uman»”, a explicat o candidată. Aceasta mai spune că le-au fost luate foile pe care lucraseră deja, mulți s-au apucat de transcris pe noile foi ceea ce deja scriseseră pe cele ce le-au fost anulate, însă nu s-au mai putut încadra în timpul alocat, de trei ore.

Practic, li s-au schimbat foile de examen în timpul examenului și atât, ca și cum nu s-a întâmplat nimic.

„Nu ni s-a mai permis să stăm în plus, iar mulți dintre noi nu am reușit să terminăm subiectul al treilea. Este inadmisibil. Să ne ia lucrările după o oră, să transcriem tot ce am făcut până atunci și să nu ne mai dea timp în plus. Mulți am intrat și în panică. Eram candidații de la trei clase de uman”, a mai spus o elevă. „Ne revoltă că după toată această tevatură nici măcar nu am fost lăsați în plus, după ora 12.00, pentru perioada de timp pierdută. E bătaie de joc la adresa noastră, a celor care am învățat”, a mai adăugat un băiat, și el afectat de cele întâmplate.

Inspectoratul Școlar a confirmat situația

Ce spune Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău în fața acestor acuzații? Prin vocea prof. Florin Lazăr, inspector școlar general, ni s-a transmis că situația se confirmă, că într-adevăr s-au schimbat foile, dar că nu e vorba de o oră întârziere, ci de 10 minute (de la 9.10, de când s-au distribuit subiectele, până la 9.20, când s-a solicitat schimbarea).

Și că, urmare a celor întâmplate, comisia le-a acordat „tacit” acelor elevi din examen să depășească timpul de lucru alocat, cu această perioadă pierdută. Ceea ce nu s-a întâmplat, după cum susțin candidații.

„Atunci, dați-mi voie să verific înregistrările video și audio din acele clase, deoarece eu nu am nicio calitate în acest moment, ci doar președintele comisiei județene de bacalaureat”, a declarat ferm Lazăr.

Ulterior, situația s-a dovedit a fi mult mai gravă, așa că s-a întrunit de urgență și un Consiliu de Administrație.

„Președinta comisiei județene de bacalaureat trebuia să ia măsuri. Este vorba despre Ana – Maria Egarmin, inspector școlar general adjunct. Am luat act de ceea ce ați sesizat, am analizat și alte probleme apărute și am luat mai multe decizii. Mai întâi, am schimbat președintele comisiei de la Pedagogic, pe doamna profesor Adriana Busuioc, cu domnul profesor Iustin Antonie. Din discuții, a fost vorba despre maximum un sfert de oră. Ca explicații date până acum, de președinta de la Pedagogic, mi s-a spus că s-a primit un email cu detaliile privind modul cum trebuiau completate datele candidaților pe lucrări, dar nu s-au citit cu atenție și în timp util. Asta a fost o primă abatere”, a fost declarația inspectorului general Florin Lazăr, după două ore de la prima discuție.

Au mai fost și alte probleme

Cu această ocazie, s-au mai sesizat și alte probleme în organizarea primei probei scrise a examenului de Bacalaureat, așa că măsurile luate de inspectorul școlar general Lazăr nu s-au oprit aici.

A fost schimbat și președintele de comisie de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, prof. Daniela Bejan, cu prof. Adriana Chiuaru, iar la Colegiul Economic „Ion Ghica” a fost schimbat președintele, prof. Adriana Căzănel, cu prof. Radu Mihăilă, urmare a faptului că aici nu s-au respectat anumite măsuri de securizare a lucrărilor privind ștampilarea lor.

De asemenea, s-a modificat și componența comisiei județene de bacalaureat: în afară de schimbarea președintelui (prof. Ana – Maria Egarmin) au mai fost înlocuiți alți doi membri.

„Au fost anumite inadvertențe pe care nu le pot accepta. La Alecsandri și Economic nu s-a respectat metodologia de organizare, dar aici nu au afectat direct candidații. Voi dispune și o comisie care să se deplaseze la Colegiul Pedagogic, pentru a vizualiza și înregistrările video din acele săli de clasă. Eu nu am avut voie, pentru că nu există procedură legală să fac asta. Vor fi analizate și tezele despre care s-a vorbit, care acum sunt în arhivă, tot sub supraveghere video”, a mai spus Lazăr. De ieri, comisia județeană de bacalaureat are un alt președinte.

„Din momentul întrunirii Consiliului de Administrație și a măsurilor care s-au decis, eu o să fiu în continuare președintele comisiei județene de bacalaureat, până la finalizarea acestei sesiuni a examenului. Trebuie să se înțeleagă ce responsabilitate impune faptul că ești președinte sau membru într-o comisie de organizare a unui examen național. A fost anunțat și Ministerul Educației. Sunt măsuri care trebuiau luate, nu intrăm în speculații, verificăm tot ce s-a întâmplat și vom respecta procedurile legale. De acum, am și această posibilitate, ca președinte. ”

Prof. Florin Lazăr, inspector școlar general ISJ Bacău