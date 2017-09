BAC FEST 2017. Festivalul Naţional „George Bacovia”

Continuând Festivalul Național „George Bacovia” (inițiat în anul 1971 de către revista „Ateneu” și derulat, sub diverse forme, patronaje și denumiri, până astăzi), Consiliul Județean Bacău (prin Biblioteca Județeană „C. Sturdza”) își propune să reînnoade tradiția și menţină vii în rândul comunităţii valorile incontestabile moștenirii bacoviene, finanțând Bac-Fest 2017, un festival care reuneşte oameni de cultură, scriitori, profesori universitari, actori, muzicieni, critici de artă, artiști, tinere talente literare şi artistice etc. Evenimentele, care au loc în perioada 13-17 septembrie 2017, constituie un cadru generos de afirmare şi valorificare a moștenirii culturale bacoviene, incluzând conferințe, colocvii, lecturi publice, lansări de carte, proiecții video, spectacole de teatru și muzică simfonică etc. Organizat de Biblioteca Județeană „C. Sturdza” din Bacău, în colaborare cu majoritatea instituțiilor de cultură și educaționale din Bacău, festivalul include evenimente care încearcă să acopere zone cultural-artistice diverse, contribuind astfel la consolidarea brandului cultural Bacovia. Astfel, la realizarea festivalului participă Universitatea „George Bacovia”, Inspectoratul Judeţean Şcolar, Revista de cultură „Ateneu”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Uniunea Scriitorilor din România – filiala Bacău, Teatrul Municipal „Bacovia”, Filarmonica „Mihail Jora”, Centrul de Cultură „George Apostu”, Uniunea Armenilor din România, filiala Bacău, Garnizoana Militară Bacău, dar și Federația Tinerilor din Bacău, în cadrul unui alt proiect de anvergură, „Bacău, Capitala Tineretului din România”. Cum obiectivele pe care și le-au propus organizatorii sunt îndrăznețe, invitații din țară sunt pe măsură: Mircea Cărtărescu, Angela Marinescu, Nora Iuga, Radu Andriescu, Rita Chirian, Magda Cârneci, Ioana Nicolaie, Șerban Axinte, Adrian Alui Gheorghe, Adrian G. Romila, Bianca Cernat, Paul Cernat, Alex Goldiș, Andreea Goldiș, Radu Vancu, Bogdan Crețu, Doris Mironescu, Andreea Mironescu, Lucian Vasiliu etc. Nu vor lipsi, desigur, autori băcăuani precum Constantin Călin, Ilie Boca, Petru Cimpoeșu, Ovidiu Genaru, Vasile Spiridon, Elena Ciobanu, Ioan Dănilă, Gheorghe Iorga, Val Mănescu, Dan Petrușcă, Cornel Galben, Dan Perșa, Marius Manta, Violeta Savu, Calistrat Costin, Victor Munteanu, Petre Isachi, Dumitru Bărneanu, Cristina Ștefan etc. Lor li se vor adăuga câțiva artiști de prim rang precum Ada Milea, Bobo Burlăcianu și Cristi Rigman, Harry Tavitian, Maria Răducanu, cvartetul Passione, dar și orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” sau actorii Teatrului Bacovia. „Încercăm să-l reumanizăm pe Bacovia” – scurt interviu cu Adrian Jicu, director al festivalului – Festivalul Naţional „George Bacovia” are ca dată de naştere anul 1971, un festival de mare amploare, prima ediţie rămânând în istorie ca una dintre cele mai mari care s-au organizat vreodată în Bacău. Au urmat şi ani în care Bacovia a fost trecut în uitare, „festivalul” devenise doar o manifestare oarecare. Ați fost numit managerul acestei ediţii, care este ideea centrală a Festivalului? – Ideea de bază este ca festivalul să nu fie unul oarecare, o manifestare care trebuie bifată pentru că dă bine și gata. Ar fi mare păcat… Din acest motiv, Bac-Fest va fi altceva. Nu trebuie să dăm cu piciorul acestei șanse uriașe de a avea un poet formidabil ca Bacovia, care, astăzi, rămâne cel mai cunoscut brand pe care Bacăul îl are. Ca să vorbesc în limbaj de lemn, obiectivul principal rămâne promovarea acestei extraordinare moșteniri culturale pe care ne-a lăsat-o poetul și pe care oricine (din Bacău sau din țară) o recunoaște. Concret, vom încerca să îl reumanizăm pe Bacovia, prin evenimente de tot felul (literatură, teatru, muzică, film, spectacol etc.) adresate unor diverse categorii de public. – Sub cupola Festivalului „George Bacovia” au loc mai multe evenimente, Colocviile şi premiile Revistei Ateneu, Festivalul propriu-zis, Premiile USR. Care este legătura dintre ele? Eu rămân susţinătorul unui festival pur Bacovia. – Legătura este chiar Bacovia. Forța lui extraordinară de iradiere, în domenii variate ale culturii și artei. Am plecat de la premisa că e nevoie de o colaborare între instituțiile de cultură pentru că numai împreună putem face un festival important, care să aibă impactul pe care îl merită. Nu știu ce înseamnă „festival pur”, dar, dacă ne uităm la cum arată un festival Dickens sau Dali sau mai știu eu care în străinătate, vom vedea că ele se deschid tot mai mult spre spectacol, spre divertisment, spre așteptările comunităților respective. Nu putem rămâne încremeniți într-o înțelegere îngustă a conceptului de „cultură”. – Sunt, am văzut în program, câteva noutăţi, faţă de ediţiile precedente. V-aş ruga să oferiți mai multe detalii. – Sunt, într-adevăr, noutăți tocmai pentru că încercăm să diversificăm ceea ce se cheamă, cu un clișeu, oferta culturală. Pe lângă clasicele recitaluri de poezie, lansări de carte, dezbateri etc., îi invităm pe băcăuani la spectacole de teatru, film și muzică, prin care deschidem festivalul către așteptările publicului. Vă dau doar două exemple. Sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 17.00, în foișorul din Parcul Trandafirilor, fanfara Garnizoanei Militare Bacău va interpreta, pentru băcăuani, melodii de epocă, reconstituind ceva din atmosfera epocii bacoviene, în grădina publică de altădată. Iar duminică, autobuzul Bacovia (pus la dispoziție de Transport Public S.A.) va circula pe un itinerariu bacovian. – Spuneți-mi versul, strofa dintr-o poezie a lui Bacovia sub care am putea subsuma întregul festival. „Plouă/ Pe-un târg mizerabil/ De glod și coceni/ Pe-un târg jidovit/ Și plin de dugheni.” Gala Premiilor Festivalului „George Bacovia” Ziua de vineri, 15 septembrie, propune două evenimente importante. Astfel, începând cu ora 12.00, Universitatea „George Bacovia” va găzdui festivitatea decernării distincției Doctor Honoris Causa invitatului de onoare, Mircea Cărtărescu. Tot vineri, la Teatrul Municipal „Bacovia”, începând cu ora 19.00, se va desfășura main eventul Bac-Fest, Gala Premiilor Festivalului „George Bacovia”. Evenimentul se va încheia cu recitalul extraordinar al Cvartetului „Passione” din București. Programul complet și detalii despre evenimente pot fi găsite pe pagina de Facebook a festivalului, Bac-Fest. Festivalul Național George Bacovia. Pe parcursul festivalului, accesul publicului va fi gratuit. Partenerii media ai festivalului sunt și ei pe măsură: Radio România Actualități, TVR Iași, Deşteptarea, Radio Trinitas, EUROTV Bacău, TELE1 Bacău, plus câteva reviste de cultură precum „Ateneu”, „Scriptor”, „Baaadul literar” etc. Programul din următoarele zile Sâmbătă, 16 septembrie 17.00-18-00, Grădina publică de altădată: Fanfara Militară a Garnizoanei Bacău (Foişorul din Parcul Trandafirilor)

18.30-19.30, Biblioteca bacoviană: Expoziţie Ex-libris „George Bacovia”&recital Maria Răducanu (Biblioteca Veche)

20.00-21.30- Proiecţie de film (Piaţa Tricolorului) Duminică, 17 septembrie 10.00-16.00 Autobuzul Bacovia: Stand-up Poetry. Călătoreşte cu Bacovia.

16.00-17.00: Premiile Uniunii Scriitorilor din România (Grădina Casei Memoriale “George Bacovia”)

18.00-19.00: Recital jazz: Hary Tavitian (Sala Ateneu)

19.30-21.30: Teatrul Municipal “Bacovia”, Spectacol lectură: Bacovia vs Bacovia, cu Irina Amalia Băcăoanu; Concert extraordinar: “Alcool”, cu Ada Milea, Bobo Burlăcianu & Cristi Rigman. Toamna George Bacovia Răsună din margini de târg,

Un bangăt puternic de armă;

E toamnă… metalic s-aud

Gorniştii, în fund, la cazarmă S-aude ş-un clopot de şcoală,

E vânt, şi-i pustiu, dimineaţă;

Hârtii şi cu frunze, de-a valma,

Fac roată-n vârteje, pe-o piaţă. Se uită în zări catedrala,

Cu turnu-i sever şi trufaş;

Grădina oraşului plânge,

Şi-aruncă frunzişu-n oraş. Şi vine, ca-n vremi de demult,

Din margini, un bucium de-alarmă,

E toamnă… metalic s-aud

Gorniştii, în fund, la cazarmă. Sincronicităţi la moldoveni „E ciudat, dar se mai întâmplă și lucruri frumoase pe lume. Ba chiar câte două deodată, în același loc. De pildă, la sfârșitul săptămânii, în Bacău se vor petrece următoarele:

– va avea loc prima ediție a Premiilor Naționale Bacovia; juriul, alcătuit din Bianca Cernat, Bogdan Crețu, Alex Goldiș, Adrian Jicu & subsemnatul, va acorda premiul Bacovia, premiul pentru cartea de poezie a anului & premiul pentru cartea de critică de poezie;

– Universitatea Bacovia (observați, vă rog, ce sincronicități știu moldovenii să facă; cred că Jung avea stofă de băcăuan!) îi va acorda titlul de Doctor Honoris Causa lui Mircea Cartarescu.

Așa-i în Moldova: ce-i frumos e dublu! :)” Radu Vancu (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) „Fiţi cu ochii pe noi” „Bucuros să fiu în weekend la „Bac-fest”, Bacău, la o celebrare a poeziei bacoviene care de anul acesta sper să se transforme într-o celebrare a poeziei românești în general. Și mai ales să fac parte din cel mai mișto juriu la care am participat până acum. Fiți cu ochii pe noi, eu zic că ne-am descurcat, mai ales pentru că i-am promis lui Adrian Jicu (vinovat de eveniment) că nu ne vom premia adjuncții. Nici măcar când o să-i avem.” Alex Goldiș (Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca) Autostrada Bacovia „Daca sunteţi pe aproape, daţi o fugă în Bacău. Merită din plin! Dacă vă e greu să ajungeţi, e un motiv să militaţi pentru autostrada către Moldova! Se petrec lucruri din ce în ce mai faine pe aici! Până una-alta, daţi un click şi vedeţi despre ce e vorba. Special guest star: G. Bacovia (pentru cine a auzit de el… )” Bogdan Crețu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași) “Bacăul rămâne oraşul lui Bacovia” Grădina publică din poemele lui George Bacovia a rămas doar un mic parc, strivit de un bloc cenuşiu şi uriaşa catedrală ortodoxă care s-a înălţat în imediata vecinătate. Culoarea plumburie a târgului de la începutul anilor 1900 a fost înlocuită cu incerta culoare a imobilelor tip, construite în anii construirii socialismului. “Vrând-nevrând, Bacăul rămâne oraşul lui Bacovia”, spune profesorul Constantin Călin, care face lumină şi aupra pseudonimului ales de Gheorghe Vasiliu: “Bacovia este vechea denumire latinească a Bacăului”.

Bacovia este peste tot, pe străzile unde a locuit, la Casa Memorială, recent modernizată, în grădină, în centrul oraşului, acolo unde se află statuia poetului – un Bacovia realizat de sculptorul Constantin Popovici, care poartă pe umeri toată tristeţea oraşului. În 1971 a avut loc şi primul Festival "Bacovia" şi s-a inaugurat Casa Memorială. "Bacăul lui Bacovia nu mai există pe străzile actuale ale oraşului. Bacăul lui Bacovia este în arhive", explică profesorul Constantin Călin, în primul volum al cărţii sale "Dosarul Bacovia". S-au împlinit 136 de ani de când trăim şi visăm cu Bacovia. Biografia şi opera poetului sunt cunoscute şi, cred, arhicunoscute, de elevi şi maturi, încă din primele clase de gimnaziu. Bacovia şi poezia bacoviană sunt subiecte la bacalaureat, la testări, Bacovia ar trebui citit şi recitit, cu ochii şi mintea adolescentului, prin ochii universitarului.

