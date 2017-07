Din mitologia egipteană aflăm că zeul Khnum, o divinitate cu trup de om și cap de berbec, este cel care ar fi creat omul. Zeul îi modela pe oameni pe roata sa de olar, apoi le dădea viață. Pe lângă trup, zeul Khnum le-a oferit oamenilor energie vitală (ka) și suflet, precum și personalitate (ba)… Zilele trecute, pe o arșiță de poveste, călătoream în autoturism, când, deodată, privirile mi-au fost acaparate de un fel de obelisc uriaș pe care stătea scris BA. Armonizate, arșița și mitologia m-au făcut să cred că rătăcesc prin mitologicul Egiptul antic. Am coborât din autoturism și, imediat, am fost trezit la realitate. ,,Obeliscul” nu era nimic altceva decât o ruină care încerca să spună că aici este granița dintre județele Neamț și Bacău. Ruina este jalnică în toată splendoarea sa, dacă privești, comparativ, pe cealaltă parte a șoselei, către reperul/indicatorul geografic estetic/elegant/civilizat al județului Neamț. Și, ca să fim în absurdul cel mai cuceritor, înainte de a fi semnalizat atât de original județul Bacău (BA, în versiunea edililor), suntem înștiințați, cu vreo douăzeci de metri mai înainte, că debutează orașul Buhuși, apoi județul Bacău… Firește, pentru că tot suntem într-un fel de Absurdistan mioritic, există o casă care, dacă privim granița marcată de edilii nemțeni și cea sugerată de șugubeții edili băcăuani, nu poți ști pe teritoriul cărui județ se află aceasta. Dacă edilii băcăuani sunt curioși să afle unde ființează aceste anomalii ale nepăsării, le sugerăm să circule pe șoseaua dintre comuna Români (NT) și orașul Buhuși (BA). Rețineți, vă rog, data la care citiți aceste însemnări. Nu m-ar mira ca peste un an să constatăm că BA a devenit cel mult B sau A. Ar fi, probabil, mai ușor de schimbat manualele de geografie, la capitolul ,,Județe”, decât să semnalizezi civilizat o entitate administrativ-teritorială importantă. 0 SHARES Share Tweet

