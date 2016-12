Avionul Blue Air care venea de la Bologna la Bacau a fost intors din drum

Aeronava companiei Blue Air care a decolat de la Bologna cu destinatie Bacau a fost intoarsa din drum deasupra orasului Trieste si a facut cale intoarsa.

Avionul trebuia sa aterizeze pe Aeroportul din Bacau la ora 13.40.

Conform flightradar24.com, aeronava a coborat de la 34.000 de picioare (10,3 km) la 10.050 de picioare (3,3 km) in numai sase minute.

Avionul in cauza este un Boeing 737, fabricat in 1992.

Ce spune Blue Air:

„Aeronava tip Boeing 737-400 (YR-BAR) care opera cursa Bologna – Bacau si avea la bord 92 de pasageri si 2 infanti a decolat la ora 12:21 (ora Romaniei) de pe Aeroportul International Marconi – Bologna.

La circa 20 de minute dupa decolare, comandantul aeronavei a luat decizia sa revina la aeroportul de plecare in urma unei semnalizari (posibila depresurizare a aeronavei) aparute pe parcursul zborului.

In conformitate cu standardele de siguranta si procedurile in vigoare, comndantul a declansat manual mastile de oxigen ca masura suplimentara de siguranta pentru pasageri. Acum, pasagerii se afla in incinta Aeroportul International Marconi – Bologna de unde vor fi preluati de o alta aeronava BlueAir”, a anuntat compania intr-un comunicat de presa.