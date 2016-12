Avion Blue Air, interceptat de aviatia militara belgiana? de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Mai multe site-uri specializate in informatii aeronautica au publicat o stire conform careia un avion al companiei Blue Air ar fi fost inteceptat de doua avioane militare F16 deasupra Belgiei. Conform avherald.com, o aeronava Boeing 737-700 cu numarul de inmatriculare YR-BMA, care zbura de la Larnaca (Cipru), catre Londra, ar fi pierdut, ieri, legatura radio pe cand se afla deasupra Germaniei. Avionul a continuat sa zboare si, deasupra Belgiei, ar fi fost interceptat de doua avioane de vanatoare. Comunicatiile au fost restabilite si avionul si-a continuat zborul catre Londra. Blue Air nu a comentat, deocamdata, aceste informatii.

