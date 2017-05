Social Aviatorii l-au comemorat pe eroul Alexandru Şerbănescu de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În curtea Bazei 95 Aeriene Bacău au răsunat miercuri acordurile Muzicii Militare şi vocea preotului militar. Personalul adunat în formaţie a asistat la un ceremonial militar şi religios, cu depunere de coroane de flori, eveniment care a marcat comemorarea a 105 ani de la naşterea Eroului Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu. La manifestare a fost prezent din partea Fundaţiei Erou Cpt.Av.Alexandru Şerbănescu, cdor. (r) Victor Berca. Nume de legendă în pagina de istorie a aviaţiei române, Alexandru Şerbănescu s-a născut la data de 17 mai 1912, în comuna Coloneşti, judeţul Olt. Evocarea faptelor de arme ale eroilor aripilor româneşti, avându-l ca model şi reper pe Alexandru Şerbănescu, sunt obiective îndeplinite de Fundaţia Erou Cpt.Av.Alexandru Şerbănescu. Cei interesaţi de viaţa şi activitatea Eroului Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu pot accesa pagina oficială a fundaţiei la adresa fundatiaserbanescu.wordpress.com, unde, membrii fundaţiei i-au alocat acestuia un spaţiu generos. Tot aici, autorii spun că “istoria se judecă după fapte, faptele se judecă după documente, iar documentele spun că aviatorul Alexandru Şerbănescu a fost asul aviaţiei de vânătoare, un mare patriot român, militar de onoare, de caracter şi un desăvârşit ofiţer al armatei române.” Eroul Cpt.Av.Alexandru Şerbănescu este patronul spiritual al Bazei 95 Aeriene Bacău. Pe 10 iunie, unitatea militară va pregăti mitingul aerian anual la care sunt invitaţi să participe toţi pasionaţii de avioane. Evenimentul va începe la ora 10.30, iar accesul se face din pe strada Condorilor, după Aerostar. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.