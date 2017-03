Aviatorii îi comemorează pe camarazii care au căzut cu elicopterul de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Militarii Bazei 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Şerbănescu” îi vor comemora pe camarazii pierduţi în catastrofa aviatică din 7 martie 2013. Aceştia vor fi pomeniţi în cadrul unui ceremonial militar şi religios care va avea loc marţi, 7 martie, începând cu ora 10.00, la monumentul înălţat în memoria lor, la intrare în comuna Bereşti-Bistriţa. Activitatea este organizată de reprezentanţii garnizoanei Bacău, împreună cu cei ai Primăriei Bereşti-Bistriţa. În acest loc, în urmă cu patru ani, un elicopter Puma Socat, ce aparţinea Forţelor Aeriene Române, s-a prăbuşit. La bordul aeronavei se aflau în momentul impactului cinci militari, însă, din nefericire, doi dintre ei, plutonierul Vasile Manolache (37 ani) şi maistrul militar Laurenţiu Chiru (33 ani), şi-au pierdut viaţa. În cinstea soldaţilor decedaţi în timpul executării unui zbor în formaţie, la intrarea în comună, chiar la drumul european, a fost ridicat un monument care aminteşte de ei şi de nefericitul accident. 0 SHARES Share Tweet

