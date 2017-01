Actualitate Avertizarea Poliției Rutiere de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN, valabilă și pentru județul Bacău, în care se arată că începând din seara zilei de 10 ianuarie a.c., aria ninsorilor se va extinde dinspre extremitatea sud-estică și va cuprinde treptat jumătatea de est a țării. În cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, în zona Carpaților de Curbură și temporar în Dobrogea vor fi ninsori moderate cantitativ, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 50…60 km/h, viscolind și spulberând zăpada. De asemenea, se menține în vigoare avertizarea de ger persistent, județul nostru avand atribuit CODUL PORTOCALIU, cu minime cuprinse între -29 și -15 grade, iar maximele între -15 și -10 grade. Pentru menţinerea stării de viabilitate a reţelei de străzi şi drumuri pe raza judetului Bacău și cresterea nivelului de siguranță rutieră din zona de responsabilitate, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile prognozate, agenții de poliție rutieră şi structurii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău vor acționa pentru fluidizarea și monitorizarea traficului rutier, identificarea drumurilor publice acoperite cu zãpadã sau gheaţã și a autovehiculelor care circulă, fãrã sã fie dotate cu anvelope de iarnã. Având în vedere condițiile meteorologice prognozate polițiștii băcăuani recomandă conducătorilor auto să nu pornească la drum dacă nu este absolut necesar și să se înformeze din timp cu privire la starea drumurilor de pe traseul ce urmează a fi parcurs. În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, îi sfătuim pe şoferi să-şi echipeze corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip, o rezervă de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire funcţional etc.). Să conducă prudent fără a brusca comenzile autoturismului. De asemenea, trebuie luată în calcul şi posibilitatea întreruperii circulaţiei pe unele drumuri, iar în acest caz din autovehicul nu trebuie să lipsească haine groase, pături, alimente, apă şi unul sau mai multe telefoane mobile cu adaptor la priza auto. Reamintim, de asemenea, obligaţia conducătorilor de vehicule de a circula cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în localităţi, sau 50 km/h în afara localităţilor când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă. Vântul puternic poate influenţa mersul autovehiculelor, provocând schimbări bruşte de traiectorie, mai ales la trecerea pe lângă autovehicule de dimensiuni mari. De aceea, recomandăm prudenţă sporită şi conducerea cu ambele mâini fixate pe volan. De asemenea, pietonii vor trebui să se asigure temeinic înaintea traversării drumurilor şi să procedeze la efectuarea acestora numai după ce sunt siguri că traversarea se poate face în condiţii de siguranţă, ţinând cont de faptul că în condiţii de carosabil umed sau alunecos, spaţiul de frânare al autovehiculelor creşte simţitor. 204 SHARES Share Tweet

