Editorial Avem un oraş, ce facem cu el de Gheorghe Baltatescu De mai bine de 20 de ani, arhitecţii băcăuani, mulţi dintre ei cu proiecte şi realizări de anvergură în portofoliu, şi nu numai în Bacău, propun o nouă viziune asupra viitorului oraşului, care are drept scop scoaterea din cenuşiu, „acoperirea" traumelor produse în anii comunismului şi de redare a oraşului oamenilor. După proiectul marelui şi ingeniosului Pietonal din centrul Bacăului (autor arh. Doru Anghel), publicat la vremea aceea de cotidianul Deşteptarea, de curând, un tânăr arhitect, Alexandru Șerban Balan, a finalizat şi prezentat publicului un alt proiect de modenizare a trei zone din centrul oraşului, pasajul Revoluţiei, Piaţa Revoluţiei, la care se adaugă, prin extindere, refacerea Casei Alecsandri şi înnobilarea zonei adiacente. Toate trei sunt dominate de utilitate, frumuseţe şi ingeniozitate. Şi în aceste proiecte, ca şi în altele de care am vorbit, suverane sunt pietonul, spaţiile verzi şi funţionalitatea. Arhitecţii şi-au făcut datoria (sigur, fiecare proiect poate fi îmbunătăţit, adaptat), însă nu-i suficient (am văzut în biroul arhitectului Constantin Amâiei multe asemenea proiecte, care au rămas, din păcate, doar pe planşetă), este timpul, sunt condiţii pentru o decizie curajoasă, sunt în administraţia locală oameni încărcaţi cu responsabilitatea funcţiei, cu viziune, există cadrul legal, se pot găsi şi bani, pentru a decide acum viitorul oraşului, dacă este nevoie, avem la dispoziţie şi instituţia referendumului.

