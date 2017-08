Editorial Avem gunoiul pe care îl merităm de Petru Done - Bacăul are nevoie de soluții pentru depozitarea deșeurilor, iar cetățenii lui de servicii de calitate în domeniu și de un just echilibru între calitate și tariful plătit – spunea directorul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Bogdan Seto. Justă opinie, dar era afectat directorul ADIS când am stat de vorbă. Era ofuscat! Și avea de ce. Mai întâi primise o factură record la serviciile de colectare și transport a deșeurilor pe care un operator le face în mai bine de jumătate de județ. Dar era de așteptat: august este luna în care populația județului crește semnificativ, pentru că se întorc acasă stranierii plecați la muncă, pentru că unii își renovează casele sau chiar construiesc etc. Toți aruncă mai mult gunoi, mai multe deșeuri din construcții și așa mai departe. Dar și mai supărat era directorul ADIS pentru că s-a mai trezit cu o contestație la o licitație pentru servicii specifice programului de gestionare eficientă a deșeurilor. A făcut-o un operator cu care s-a și bătut palma acum câțiva ani să se ocupe de groapa de gunoi din Bacău, adică de celebrul Depozit ecologic de deșeuri. Operatorul s-a adresat chiar Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru Celula 2 a depozitului băcăuan. El încă nu a început să opereze în Bacău, dar contestațiile se țin lanț.

Lista motivelor de supărare e însă mai lungă. Un motiv, pe care mi l-au descris și alții din domeniu, mi s-a părut chiar strigător la cer. O ditamai primărie din județ declară sistematic că salariații ei nu fac gunoi. Când vine operatorul la ea, cantitatea de gunoi trecută pe bon e zero. Și nu e singurul exemplu, practica apare și la alții, firme sau instituții. Astfel, se colectează 4.500 de tone de deșeuri de la populație și doar 200 de tone de la agenți economici și instituții (care sunt circa 4.000 – 5.000 de unități). Halal! Se pare că avem gunoiul pe care îl merităm. Petru Done

