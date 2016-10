Avariile continua pe strada Nufarului. Pe strada Miron Costin a explodat o conducta de agent termic!

- reprezentantii Thermoenergy spun ca ambele avarii s-au produs pe fondul problemelor cu reteaua de canalizare - dejectiile au umplut santurile, iar conductele au corodat - din acest motiv, o teava a explodat in zona Miron Costin, iar in locul deflagratiei, pamântul s-a ridicat

Problemele legate de furnizarea agentului termic in oras sunt departe de a fi rezolvate. Din contra, se pare ca au aparut complicatii atât pe strada Nufarului, cât si pe strada Miron Costin nr. 4. Din cauza lucrarilor care se fac pe strada Nufarului sunt oprite punctele termice (PT) nr. 40, 41 si 43.

„Pe strada Nufarului, am gasit conductele noastre ingropate in dejectii. Sunt probleme cu reteaua de canalizare in zona, iar mizeria orasului a corodat conductele noastre si acestea au cedat sub presiune. Avem speranta ca vom reporni in aceasta seara (luni, n.r.) PT 41 si PT 43, insa PT 40 va ramâne oprit o vreme. S-a lucrat inclusiv duminica la curatarea zonei afectate de dejectii, iar acum trebuie inlocuita o conducta de 20 de metri”, declara Narcisa Antoneac, purtator de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacau

Echipele de interventie ale Thermoenergy se confrunta cu o alta avarie majora pe strada Miron Costin, nr. 4. La PT2, o conducta de agent primar a explodat in apropierea Caminului de batrâni. Se pare ca si in aceasta zona, cauzele sunt aceleasi.

„Si aici sunt probleme cu canalizarea. Conducta a corodat si s-a produs o explozie. Deflagratia a descoperit efectiv conducta de agent termic. Pâna diseara (luni, n.r.) speram ca situatia sa revina la normal”, declara Narcisa Antoneac