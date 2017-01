O pierdere înregistrată în reţeaua de agent termic care deserveşte locuinţele arondate punctului termic nr. 154, i-a lăsat fără căldură pe consumatorii de pe strada Stadionului nr. 36. Sesizarea a ajuns în atenţia cotidianului „Deşteptarea” şi ulterior, prezentată celor de la Thermoenergy Group SA Bacău, însă, aceştia spun că se lucrează în zona deservită de PT 154, însă, furnizarea nu este întreruptă. „S-a lucrat şi ieri şi azi (miercuri şi joi, n.r.) pentru că este o pierdere în sistem, iar aceasta poate fi o explicaţie pentru faptul că nu ajunge agentul termic la etajele superioare. S-a lucrat pe partea de încălzire pe strada Milcov 124, însă, nu cred că această intervenţie ar putea avea legătură cu sesizarea de pe Stadionului 36”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău Agentul termic a fost oprit miercuri între orele 10 – 14, iar furnizarea a fost reluată în regim normal după acest interval. Reprezentanţii Thermoenergy le recomandă consumatorilor să ofere în dispecerat informaţiile corecte ce ţin de adresă, astfel încât, la nevoie, să trimită o echipă la faţa locului care să facă aerisirea instalaţiilor. De regulă, această operaţiune poate fi făcută cu uşurinţă de către locatari. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.