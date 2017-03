Actualitate Avarie pe conducta de agent primar care traversează Aleea Ghioceilor de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi, mai mulţi consumatori racordaţi la sistemul centralizat de agent termic s-au trezit fără căldură în calorifere şi fără apă caldă la duş. Acum, căldura nu ar fi fost o problemă pentru că temperatura exterioară a avut câteva grade bune cu plus, însă, a rămas disconfortul de a nu avea la robinet apă caldă. Avaria a fost identificată chiar la intrarea în parcarea de lângă Bazinul de înot, iar întreaga operaţiune a fost de durată, întrucât temperatura agentului termic este mult mai mare în reţeaua primară, decât în reţeaua secundară şi nu se poate interveni decât în anumite condiţii. “Echipa de intervenţie a găsit pierderea semnalată de sistem în urma efectuării unor sondaje în teren. Se pare că înlocuirea conductei sparte nu va dura mai mult de-o zi, iar programul de furnizare va reveni la normal, după ce agentul termic va atinge parametrii de calitate”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău De această oprire au fost afectaţi consumatorii racordaţi la punctul termic nr. 5, aflat în vecinătatea Bazinului de înot. 4 SHARES Share Tweet

