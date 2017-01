Locuitorii străzii Oituz din Bacău au parte de o nouă perioadă de secetă, după cea abia încheiată luni și care a afectat întreg orașul. De această dată, cauza este o avarie la o conductă din zonă, survenită luni seara, astfel că pe porțiunea dintre strada Trotuș și Pasajul Ștefan Gușă a fost necesară sistarea alimentării. Conform unui comunicat al Companiei de Apă, echipele de intervenție se află în locul respectiv și remediază avaria, dar nu se știe deocamdată când va fi reluată furnizarea apei. Primarul Cosmin Necula a precizat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că pe rețelele de apă din oraș se produc în jur de 1.000 de avarii anual, iar 60% se pierde din cauza stării precare a conductelor. Mai multe amănunte despre starea infrastructurii de servicii publice din Bacău, precum și despre planurile Primăriei de a înlătura neplăcerile, puteți citi în ediția de miercuri a “Deșteptării”. 69 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.