„Desi in cursul noptii de 14-15.01.2017 temperaturile au coborat pana la -12 grade Celsius, personalul muncitor al S.C. CRAB S.A. a continuat lucrarile de remediere a avariei de pe conducta de aductiune Valea Uzului", se arată într-un comunicat al Companiei de Apă. Din pacate in timpul lucrarilor s-a constatat starea foarte proasta a inca doua tronsoane de conducta, care desi nu au cedat acum, puteau ceda in orice moment. Ca urmare, a fost necesara si inlocuirea acestora, in final remedierea necesitand inlocuirea a aproximativ 20 ml dde conducta DN 800 mm. Din acest motiv este posibil ca lucrarile de remediere sa se prelungeasca, iar restrictia privind furnizarea apei sa afecteze si ziua de luni 16.01.2017. Tot de astăzi va începe furnizarea apei nepotabile către populație, în intersecțiile din oraș.

