Astazi, 15 ianuarie, in jurul orei 18.00, s-au finalizat lucrarile de remediere a avariei la magistrala de apa care alimenteaza municipiul Bacau și s-a început procedura de umplere a conductei. Operatiunea ar putea dura circa 12 ore, asadar, la robinetele bacauanilor apa ar putea ajunge luni, 16 ianuarie. Reamintim faptul ca avaria s-a produs la segmentul de conducta dintre Bacau si Stejaru, segment nemodernizat si care dateaza dinainte de 1989. Pentru schimbarea acestei conducte, care nu mai rezista si se sparge mereu, ar fi necesara suma de 15 milioane de euro, suma prea mare pentru a fi suportata din bugetul local. Municipalitatea intentioneaza sa acceseze fonduri europene, insa, pana la finalizarea detaliilor, din primavara va incepe lucrarea la o conducta care sa lege instalatiile de captare de la Gheraiesti de statia de tratare a apei, astfel incat sa existe o rezerva in caz de avarie.

