Mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri băcăuani, de la Pompieri şi Jandarmi, au început luna august cu grade noi, fiind avansaţi la termen după ce au îndeplinit toate condiţiile pentru a mai face un pas în carieră. La Gruparea de Jandarmi Mobilă (GJM) Bacău au fost avansaţi şapte jandarmi. „Dintre aceştia, doi ofiţeri au fost avansaţi la gradul de locotenent şi alţi doi la gradul de maior, doi subofiţeri au fost avansaţi la gradul de plutonier şi un subofiţer la gradul de plutonier adjutant”, a declarat lt. Ionuţ Catană, ofiţer de relaţii publice la GJM Bacău. Şi la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, patru ofiţeri şi şapte subofiţeri au fost avansaţi în gradul următor la termen. Este vorba despre cpt. Cătălin Dima şi cpt. Viorel Gugleş, avansaţi la gradul de maior, iar lt. Ionuţ Oancea şi lt. Octavian Bran au fost avansaţi la gradul de căpitan. Dintre subofiţeri au fost avansaţi plt. adj. Vasile Boboc la gradul de plt. adj. şef, la gradul de plt. adj. au fost avansaţi plt. maj. Marius Barbălată, Ciprian Hudreş şi Constantin Lascăr, iar la gradul de plt. maj. au fost avansaţi plt. Cezar Bratu, Neculai Ciobanu şi Adrian Şerban. Festivitatea a avut loc la sediul ISU Bacău şi, pe lângă grade, salvatorii au primit şi felicitări din partea comandantului pentru modul în care şi-au îndeplinit misiunile. O festivitate similară a avut loc şi la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Bacău unde trei ofiţeri şi 11 subofiţeri au fost avansaţi. 0 SHARES Share Tweet

