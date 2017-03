Social Avansări în grad de Ziua Protecţiei Civile de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Miercuri după-amiază, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a organizat la Centrul de Afaceri şi Expoziții „Mircea Cancicov” un simpozion cu ocazia „Zilei Protecţiei Civile”, la care au participat autorităţile locale şi şefii instituţiilor cu care cei de lSU colaborează în misiunile lor zilnice. Cei prezenţi au putut astfel să afle care este istoria protecţiei civile, rolul şi atribuţiile acesteia în cadrul inspectoratului. Dar fiind o zi de sărbătoare, nu au lipsit nici avansările în grad. Patru subofiţeri au fost avansaţi de la gradul de plutonier major la cel de plutonier adjutant, iar un ofiţer a trecut de la căpitan la gradul de maior, toţii fiind felicitaţi pentru activitatea desfăşurată în cadrul unităţii. De-a lungul timpului, protecţia civilă s-a afirmat ca entitate distinctă sub diferite denumiri şi a funcţionat, prin alternanţă, în structura mai multor ministere, însă din 2001 a revenit în structura Ministerului Administraţiei şi Internelor. Din decembrie 2004 s-a unificat cu pompierii, sub noua titulatură de structuri specializate pentru intervenţia în „situaţii de urgenţă”. 5 SHARES Share Tweet

