Actualitate Avanpremieră la „Conferinţa România: al doilea deceniu în Uniunea Europeană" de Petru Done - Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), Consiliul Județean (CJ) Bacău, Societatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova, Universitatea „Vasile Alecsandri" și „România Durabilă" au avut duminică seara prima întâlnire cu invitații de marcă ai Conferinței „România: al doilea deceniu în UE. Provocări-Oportunități-Priorități", care va avea loc luni, 24 aprilie la Universitatea „Vasile Alecsandri". Ei au fost Vasile Pușcaș, negociatorul șef al României pentru aderarea în UE, și președintele Constantin Boștină al ASPES și invitații speciali ai președintelui SIF Moldova, Costel Cocea, membru al ASPES. Cu acest prilej, a fost lansată cartea „România și calea de viață europeană", scrisă de Vasile Pușcaș, asupra temelor abordate de ea fiind susținută o interesantă dezbatere. Luni, 24 aprilie, de la ora 10,30, în Amfiteatrul Universității Vasile Alecsandri va avea loc Conferinţa România: al doilea deceniu în Uniunea Europeană. Provocări – Oportunităţi – Priorităţi, la care vor vorbi Costel Ceocea, președintele SIF Moldova și membru al ASPES, Sorin Brașoveanu – președintele Consiliului Județean, Bacău, Cosmin Necula – primarul municipiului Bacău, prof. univ. dr. Vasile Pușcaș – negociatorul șef al aderării la UE, Mircea Ursache – vicepreședintele ASF, prof. univ. dr. ing. Carol Schnakovsky – rectorul Universității „V. Alecsandri", Grigore Filip – președintele Aerostar, Dragoș Pavăl – președinte Dedeman, Gheorghe Covrig – director economic la Agricola Internațional, Ion Bejan – director general al CRAB, Geo Popa – directorul Centrului „G. Apostu", Mihai Tulbure – directorul CCI, Cornel Cepariu – jurnalist, Gabriel Leahu – directorul CCD, Daniel Apostol – „România Durabilă", și Petronela Ștefan – director în Patronatul IMM.

