Cultura Avanpremieră la Bicentenar. Să ne aplecăm în faţa lui Alecsandri de Gheorghe Baltatescu Timp de două zile, Bacăul a fost pus frumos, elegant şi profesionist sub semnul poeziei şi personalităţii marelui poet Vasile Alecsandri. Organizată de Consiliul Judeţean, Primăria Bacău, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor, Filiala Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri", Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri", Inspectoratul Şcolar şi Societatea Cultural- Ştiinţifică „Vasile Alecsandri", „Alecsandriada", ediţia I, a cuprins o serie de activităţi dedicate şi închinate poetului născut, cu toate controversele care persistă de zeci de ani, în Bacău, pe 14 iunie 1818, a beneficiat de prezenţa şi contribuţia unor personalităţi marcante ale culturii din România. Anul acesta s-au împlinit 199 de ani de la naşterea Poetului, astfel că această primă ediţie poate fi considerată o avanpremieră, o repetiţie generală pentru marcarea, în 2018, a două sute de ani de la ivirea pe acest pământ a autorului celebrelor Pasteluri, a celui care a devenit, peste ani, „monumentalul” Alecsandri, omul politic de excepţie, patriot şi poet, spirit ales al vremurilor în care a trăit, după cu a afirmat acad. Victor Crăciun, în excepţionala conferinţă „Cânticul gintei latine şi recunoaşterea europeană a literaturii române”, din cadrul Colocviului „Alecsandri, azi”, desfăşurat în ziua a II-a, la Biblioteca Universităţii „Vasile Alecsandri”, un adevărat for ştiinţific, în care subiectul a fost omul, diplomatul şi poetul Vasile Alecsandri, promotorul afirmării culturii şi literaturii române în Europa, cel dintâi scriitor român european, iniţiatorul fenomenului „Ginta latină”, împreună cu alţi mari poeţi, din cele patru Regine ale Gintei Latine: Franţa, Spania, Italia, România, precursoarea a ceea ce va deveni, peste 100 de ani, Uniunea Europeană. „Vasile Alecsandri a fost un Eminescu al vremii sale, ţin foarte mult la această sintagmă, cum, la fel de important este să înţelegem că Alecsandri este mare şi datorită lui Eminescu, care, în Epigonii, îi dedică trei strofe”, a spus acad. Victor Crăciun. Sper ca această conferinţă, conţinutul ei, să fie publicată cât mai curând de o revistă de cultură, pentru a deveni un bun public. „Alecsandri, din nou acasă” O contribuţie importantă la lămurirea unor aspecte din viaţa poetului, asupra controversatei date de naştere, a anului, şi a locului, trebuie considerat volumul „Alecsandri, din nou acasă”, semnat de conf.univ.dr. Ioan Dănilă, lansat, împreună cu Revista „Bacoviana”, în cadrul aceluiaşi colocviu, autorul, dar şi ceilalţi participanţi, printre care prof. univ. dr. Nicolae Scurtu, poetul Nicolae Spătaru (Chişinău), au reuşit să demonstreze că „A-ul şi B-ul literaturii române s-au ivit în Bacău: Alecsandri şi Bacovia. Cartea profesorului Ioan Dănilă este rodul cercetării, documentării, redactării şi publicării, de-a lungul anilor, a numeroase articole, inverviuri, reportaje, memorii, investigaţii, uneori adevărate strigăte de revoltă, în faţa nepăsării, nedreptăţii şi inconştienţei autorităţilor centrale şi locale faţă de memoria poetului, faţă de patrimoniul cultural imens reprezentat de numele poetului, opera şi averii imobiliare de excepţie care este legată de familia poetului Vasile Alecsandri. Citite separat, aceste bijuterii gazetăreşti, aceste adânci şi edificatoare cercetări în arhivele ieşene, băcăuane, altele rodul unor interviuri cu mari personalităţi ale culturii naţionale, par mai degrabă acţiuni singulare, pasagere, însă publicate în volum capătă dimensiunea unei drame care se petrece sub ochii noştri, asistenţi pasivi la distrugerea unui mit, a unei valori de patrimoniu de extraordinară valoare pentru Bacău, pentru ţară. „Alecsandri, din nou acasă”, ediţie revăzută şi din nou adăugită, a fost publicată la Editura „Ateneul Scriitorilor”, cu sprijinul Consiliului Judeţean şi este însoţită de un CD, cu 11 interviuri, unele dintre ele publicate şi în Deşteptarea sau difuzate la Radio ALFA. „Alecsandri – oficializarea identităţii” Pentru edificare, redau doar câteva titluri şi subtiluri din carte: „Al nostru – Vasile Alecsandri”, Casa „Vasile Alecsandri” din Bacău – o izbândă la 100de ani”, „Vasile Alecsandri – oficializarea identităţii”, „Casa-muzeu „Vasile Alecsandri”- o egidă mereu amânată”, „Locul de naştere – tot Bacăul”, „Asemena spirite, din păcate, nu le putem număra nici măcar pe degetele a două mâini”, „De ce nu o casă memorială?”, „O casă Alecsandri la bacău este un lucru foarte firesc”, „Toate popoarele îşi cinstesc oamenii deosebiţi”, „Autorităţile din Bacău să aşeze această casă în funcţionalitatea şi demnitatea ei” etc., texte care se constituie într-o pledoarie argumentată cu date, documente, opinii, cercetări, pentru aşezarea lui Vasile Alecsandri în locul pe care îl merită în cultura noastră, în memoria tinerilor, pentru redarea identităţii celui care a fost şi va rămâne mereu al Bacăului. În acelaşi timp, cartea se constituie şi într-un echilibru firesc între A-ul şi B-ul literaturii române, sintagmă cu valoare de metaforă rămasă de la Gabriel Bacovia, fiul poetului „Plumbului”. „De la Mioriţa, la Andrii Popa” Vineri seara, de la ora 16.00, în Sala ATENEU, au avut loc ultimile două acte din programul „Alecsandriada”, spectacolul de muzică, poezie, teatru şi dans, susţinut de elevi ai Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău, elevi şi cadre didactice de la Liceul „Vasile Alecsandri” din Chişinău (iniţiativă lăudabilă de a invita la aceste manifestări elevi, poeţi, profesori din Republica Moldova), spectacol denumit sugestiv „De la Mioriţa, la Andrii Popa”, apreciat şi aplaudat de spectatori, din păcate numărul lor nu a fost pe măsura aşteptărilor, de aceea cred că la anul perioada de desfăşurare a acestei manifestări ar trebui mai bine gândită, pentru a nu se mai suprapune cu examenele elevilor. De altfel, consider că o evaluare a întregului proiect, a modului de desfăşuare, dar mai ales a impactului public al acţiunilor ar fi benefică pentru organizatori, cât şi pentru presă, public. Premiile Reuniunilor Culturale „Alecsandriada” Marele Premiu al Reuniunilor Culturale – acad. Victor Crăciun

Premiul pentru Poezie – Nicolae Spătaru, Chişinău, Laudaţio – Victoriţa Fonari, prof.univ. Universitatea din Chişinău. Premiul a fost înmânat de Silviu Pravăţ, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean.

Premiul pentru Dramaturgie – Viorel Savin (nu a fost prezent la festivitatea de premiere).

Ca parte a proiectului „Alecsandriada” a fost şi concursul de poezie şi dramaturgie, deschis tinerilor creatori, până la 35 de ani, care nu au debutat în volum. Juriul format din poetul Calistrat Costin (preşedinte), Valeria-Manta Tăicuţu (R. Sărat) şi Emilian Marcu (Iaşi), membri ai USR, au stabilit următoarele premii:

Premiile pentru Poezie: Locul I – Dana Zetu, Colegiul Naţioanl „Gheorghe Vrânceanu” Bacău; Locul II – Elena Valentina Ionică, Liceul Tehnologic „J.M.Elias” Sascut; Premiul III – Olga Vieru, Universitatea „Vasile Alecsandri”.

Premiile pentru Dramaturgie: Locul I – Cosmin Diaconu, Liceul Tehnologic „J.M.Elias" Sascut; Premiul II – Elena Diana Chifani, CN „Vasile Alecsandri". Locul III nu s-a acordat.

