Compozitorul Dinu Lipatti a realizat minunate transcripţii după muzica lui Johann Sebastian Bach. Model de modestie și exigență, de talent pur, revelator, ”un artist de o spiritualitate divină”, cum îl vedea Francis Poulenc, Lipatti – care a modelat discipoli – a știut să se aducă jertfă muzicii, iubindu-i deopotrivă pe Bach și Mozart, învățându-ne pe toți, în acel spirit de moralitate care l- a definit: ”să nu vă serviți de muzică, serviți-o”. Invitat să susţină vineri un recital în cadrul Festivalului Enescu de la Tescani, violoncelistul Andrei Kivu – stabilit la Paris – discipol al Ancăi Vartolomei, Aurel Stroe, Iancu Dumitrescu, David Hykes – a cântat la Royal Festival Hall (Londra), Lincoln Center’s Merkin Hall (New York), Wiener Konzerthaus (Viena), Onassis Cultural Centre (Atena), Berghain (Berlin) și la mari festivaluri internaționale precum Wien Modern (Austria), Warsaw Autumn (Polonia), Parramasala (Sydney, Australia), World Music Days (Elvetia), Japan Expo (Paris), SPARK ( Minneapolis, S.U.A.), Tectonics (Israel), CTM Festival for Adventurous Arts (Berlin), Ring-Ring Festival (Belgrad) etc. Andrei Kivu este primul violoncelist român care a interpretat Integrala Suitelor de Bach intr-un singur concert (Paris, 2009), care a transcris și cântat la violoncel Sonatele și Partitele pentru vioară de J. S. Bach (Paris, 2017).

Proiectul Violon – Cello, imaginat de Andrei Kivu, este o îmbinare între creaţia lui Bach pentru vioară şi violoncel. El a transcris pentru violoncel, Sonatele şi Partitele compuse de Bach pentru vioară solo. Enescu l-a idolatrizat pe Bach, pe care îl considera maestrul maeştrilor. Ultima seară a Festivalului de la Tescani, 2 septembrie – prima din Festivalul de la Bucureşti, ni-l prezintă pe George Enescu în ipostaze lirice. Mezzosoprana Claudia Codreanu va fi acompaniată la pian de Inna Oncescu. Soliste binecunoscute şi apreciate de publicul băcăuan, cu o experienţă de duo de peste 20 de ani, ele vor interpreta la închiderea ediţiei 38, Lieduri, Melodii şi Cântece, pe versuri de Carmen Sylva, Fernand Gregh şi Clement Marot. OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.