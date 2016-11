AVANCRONICA MUZICALĂ: SEARĂ ITALIANĂ

Ultimul concert al lunii noiembrie de la Sala “Ateneu” este dirijat de maestrul Ovidiu Bălan. O seară italiană, cu trei valoroşi solişti. Grand Concerto pentru chitară şi orchestră op.30, compus de Mauro Giuliani este interpretat de Luciano Pompilio.

Absolvent de chitară clasică la Conservatorul U. Giordano din Foggia, Luciano studiază şi muzicologia la Bologna. În duo cu G. Caputo câştigă 15 premii I. S-a perfecţionat şi a efectuat înregistrări televizate pentru Rai 3 şi radiofonice pentru RadioTre, Radio Vaticana la Roma, Radio Ucraina, France Musiques etc. CD-urile sale sunt frecvent trasmise de Radio Vaticana. Ţine cu regularitate cursuri de master în Italia şi în diverse părţi ale lumii. În 2007 are prima audiţie absolută naţională cu The book of Signs, a compozitorului Leo Brouwer, pentru două chitare şi orchestră.

Din creaţia lui Tomaso Albinoni (1671 – 1751), vom audia Concertul în re minor op. 9 nr..2 cu Alberto Cesaraccio. Finalist şi câştigător la importante concursuri internaţionale (Stresa, Martigny), Alberto a înregistrat pentru RAI, SBS, ABC, Frequenz, Edipan şi Bongiovanni. Membru în juriu “Shabyt Inspiration” din Astana. Compune şi este prim oboist al Orchestrei simfonice şi profesor la clasa de oboi a Conservatorului din Sassari. Este invitat să susţină cursuri în Italia, (Genova, Sardegna, Sicilia), Croaţia, Kazakhstan, SUA.

Emanuele Cacciatore este interpretul Concertului pentru flaut şi orchestră compus în perioada 1932-33 şi dedicat lui Marcel Moyse, de Jaques Ibert (1890 – 1962). Emanuele Cacciatore a absolvit flautul la Conservatorul „Tito Schipa” din Lecce şi în 2015 finalizează masterul în Arta pedagogiei, la Conservatorul din Lugano. Face parte din formaţii camerale precum: Wind Ensamble, Arturo Toscanini Ensemble şi Small Big Band.şi a înregistrat discuri distribuite de V.A.I. din New York. Predă la Conservatorul „Tito Schipa” din Lecce şi din 2013 la Conservatorul „S. Cecilia” din Roma.

Protagoniştii serii sunt cu toţii prezenţi pe scenele de concert italiene şl din lume, unde susţin recitaluri şi concerte de succes, iar în Bacău, au şansa de a cânta alături de Orchestra Filarmonicii “Mihail Jora”, sub bagheta unui acompaniator de marcă, Ovidiu Bălan.

Ozana Kalmuski Zarea