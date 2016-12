Cultura Avancronica muzicala: Pagini lirice de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

În Caietele sale de însemnari, Robert Schumann nota: „Nimeni nu cunoaste mai bine ca artistul suferintele si bucuriile! Concertul în la minor pentru pian si orchestra op.54, compus în 1841 este expresia zbuciumului interior al creatorului, al dragostei pentru pianista si sotia sa Clara Wieck, al luminii pe care aceasta o poarta. Autorul scria prietenului sau Heinrich Dorn, ca ar dori sa sfarme pianul, care era prea neîncapator pentru gândurile sale. Unicul Concert pentru pian pe care Schumann ni l-a daruit, este interpretat în aceasta seara la Sala „Ateneu” de Vlad Dimulescu, pianist cu o carte de vizita impresionanta, cu o experienta artistica si didactica de peste trei decenii, apreciat pretutindeni pentru arta sa. A doua lucrare concertanta programata spre auditie apartine lui Joseph Haydn. Acesta a dedicat concerte diverselor instrumente: pian, vioara, violoncel, oboi, trompeta, flaut, corn, dar a compus si un Concert pentru 2 corni si orchestra, pe care îl vom audia în interpretarea solistilor: Ioan Gabriel Luca, artist instrumentist si sef de partida la Filarmonica „George Enescu” din Bucuresti si managerul Filarmonicii din Botosani, Mihai Sîrbu. Acum câteva zile, în 5 decembrie, s-au împlinit 225 de ani de la moartea lui Wolfgang Amadeus Mozart. Joseph Haydn l-a admirat si pretuit enorm pe Mozart, moartea acestuia lasând un gol imens în sufletul lui. Simfonicul dirijat de Valentin Doni se va încheia cu o capodopera a literaturii muzicale universale, Simfonia a VIII-a de Franz Schubert, “Neterminata”, pagina de inegalabil lirism si sensibilitate. Un program inspirat, care va delecta, cu certitudine, publicul fidel al orchestrei bacauane. Ozana Zarea Kalmuski 0 SHARES Share Tweet