Cultura Avancronica muzicală. Numai muzica… de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cucerit de omul Beethoven şi muzica sa, pe care o considera o revelaţie, Sibelius nota: „Totul a fost împotriva sa şi totuşi a învins. Sunt romantic, pentru că includ în inima mea toate aspectele şi manifestările naturii pe care le exprim în muzica mea (…) sunt conservator, pentru că mă simt ataşat de obiectivul esenţial al muzicii – frumuseţea”. Programul dirijat de Valentin Doni în această seară, se deschide cu o lucrare în primă audiție, Carmin, compusă de Vlad Răzvan Baciu. Andrei Licareț, interpretul Concertului nr.4 de Beethoven este apreciat pentru arta sa pianistică și vastul repertoriu, deopotrivă, în țară și străinătate. Student la Universitatea de Arte din Berlin, bursier SoNoRo, violonistul Aron Cavassi va interpreta Concertul în re minor de Jan Sibelius. Vineri la ora 18,30, se va desfășura la Sala Ateneu un Concert de concerte, soliștii fiind instrumentiști ai Filarmonicii Mihail Jora: Ana Maria Cioroparu – flaut, Irina Cleopatra Pușcalău – violă, Mihai Timofti – fagot, Emil Stancu – oboi. Este invitată Lucia Dobri, oboistă la Filarmonica din Sibiu. Concertul dirijat de George Hariton, va fi susținut de Orchestra de cameră și are în program lucrări din creația muzicală preclasică, pagini de J. J. Quantz, A. Vivaldi – supranumit Preotul Roșu, G. Ph. Telemann și ale nobilului venețian T. Albinoni, menite să ne pregătească sufletele pentru sărbătoarea Floriilor. Telemann, compozitor prolific, a compus peste 3000 de lucrări, multe dintre ele de muzică sacră. De altfel, în 1721, era director muzical la cinci biserici din Hamburg. În Gânduri poetice, carte publicată în 1711, îndurerat de moartea soției, scria: Numai muzica ne poate salva de prigoana fiecărei zile! Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.