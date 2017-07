Cultura Avancronica muzicală: Non solo tango de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tango, foxtrot, prelucrări folclorice, muzică celebră din filme, povești de dragoste transpuse în muzică, glume muzicale. Impreună ne distrăm, dansăm, visăm, iubim, ne mărturisește pianista Ioana Maria Lupașcu în avanpremiera recitalului din această seară de 3 iulie. La Filarmonica „Mihail Jora” se deschide stagiunea estivală camerală, moment festiv și prin prezența Gaudeamus Quartet care sărbătorește 30 de ani de activitate artistică. Componența cvartetului s-a schimbat de-a lungul celor trei decenii de activitate concertistică, avându-i în prezent membri pe: Lucia Neagoe – vioara I, Raluca Irimia – vioara II, Leona Varvarichi – viola și Ștefan Neagoe – violoncel, soliști concertiști ai Filarmonicii Brașov. Foarte activ pe scenele din țară și străinătate, Gaudeamus Quartet se numără printre puținele formații care au reușit să interpreteze în trei ediții Integrala Cvartetelor de coarde de Beethoven (Iași, Brașov și Genova). În 1995 Cvartetul a primit Premiul Special al Juriului la Concursul Internațional de Cvartet de Coarde ,Mozart – Salzburg, Austria și Premiul al II-lea la Concursul Internațional de Muzică de Cameră, Vincenzo Bellini – Caltanisseta, Italia și în 2000, Marele Premiu – Rovere d’Oro la Concursul Internațional de Muzică de Cameră – San Bartolomeo al Mare, Italia. Cursuri de master, înregistrări, turnee de succes cu peste 200 de lucrări din creația universală pe care le au în repertoriu, ne dau imaginea reușitelor acestui ansamblu.

Non solo tango, aranjamente realizate de compozitorul Ioan Dobrinescu, cu Gaudeamus Quartet și Ioana Maria Lupașcu. Pianista a studiat cinci ani în Italia cu Lazar Berman, maestru care vedea în ea o solistă cu imense posibilități artistice și de virtuozitate. Ioana se întoarce în țară și cântă cu majoritatea orchestrelor, sub bagheta unor dirijori consacrați. De zece ani este solistă a Filarmonicii „Paul Constantinescu" din Ploiești, abordează concerte mai puțin cunoscute, interpretează în primă audiție lucrări ce i-au fost dedicate și realizează spectacole pentru copii la Opera Comică, sau în compania actriței Daniela Nane, cu contratenorul Cezar Ouatu, ori cu dansatorul Lucas Molina. Ioana Lupașcu colaborează cu reviste de cultură și este autoarea romanului autobiografic Prințul baghetei. Ca întotdeauna, prezența Gaudeamus Quartet și a Ioanei Maria Lupașcu, entuziasmează publicul și reprezintă un prilej de delectare artistică. OZANA KALMUSKI ZAREA

