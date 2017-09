Cultura AVANCRONICA MUZICALA: Muzicieni ieşeni la Ateneu de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În partea a doua a simfonicului din această seară, la Sala Ateneu, orchestra va interpreta, sub bagheta dirijorului George Hariton cele două Suite Peer Gynt imaginate de Edvard Grieg în anul 1874, inspirate de cel ce scria: „Mi-am lăsat fericirea să zboare, să-mi arate ea de la înălţime tot ce mi se întâmplă”. Henrik Ibsen, autorul Peer Gynt-ului, în anul 1867, al unor nemuritoare lucrări precum: Nora, Casa de păpuşi, Hedda Gabler ori Raţa sălbatică se întreba: „Care este prima datorie a omului? Răspunsul este simplu: să fie el însuşi”! Tot el caracteriza societatea de atunci, „Această înaltă societate contemporană nu-i decât un cavou sinistru bine spoit”.



Suita I op.46 a norvegianului Grieg, are patru părţi: Dimineața, Moartea lui Åse, Dansul Anitrei, În peștera regelui munților. La fel şi Suita II, op.55: Răpirea miresei. Plânsul lui Ingrid , Dansul arabic , Peer Gynt se întoarce acasă (noaptea furtunoasă pe mare), Cântecul lui Solveig.



George Hariton se preocupă permanent de îmbogăţirea repertoriului simfonic, dovadă şi propunerea acestei capodopere muzicale. El va deschide simfonicul dedicat Festivalului Naţional George Bacovia, cu una dintre bijuteriile clasicismului muzical, Uvertura la opera Don Giovanni de Mozart. Tot din creaţia lui Wolfgang Amadeus Mozart, vom audia Simfonia concertantă pentru vioară, violă şi orchestră, K 364, în interpretarea Teodorei Stoica, din 2012 concert-maestru la Filarmonica Moldova din Iaşi şi a lui Doru Costăchescu, din 2016 şef partidă violă, la aceeaşi orchestră – toţi trei, muzicieni cu un bogat şi apreciat palmares artistic.





