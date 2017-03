Cultura Avancronică muzicală: Momente muzicale de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Solista serii, pianista Ioana Maria Lupașcu, realizează un periplu de concerte, de recitaluri tematice, unele dintre ele cu Daniela Nane, sub genericul Pianul cu poeme, ori Armonii de primăvară, concerte lecție la Opera Comică pentru copii din București. Discipolă a maestrului Lazar Berman, solistă a Filarmonicii Paul Constantinescu din Ploiești, Ioana cântă iubirea, fericirea, visarea, prezintă pianul – acest intrument complex copiilor și încântă publicul, la fiecare apariție, cu opus-urile literaturii muzicale universale. „Sunt încântată să revin în Bacău și mă bucur să readuc spectatorilor piese care cu siguranță îi vor bucura, pentru că ne vom reaminti de copilărie, de tinerețe. Frumusețea unui concert românesc care a răsunat în fiecare sâmbătă în casele noastre, ne aduce momente la care ne reîntoarcem cu entuziasm la regăsirea acelui locușor din inimile noastre”. Pentru astăzi, ea a ales Moment muzical de R. Kirculescu – binecunoscut ca generic al emisiunii Teleenciclopedia și Andante Spianato și Marea Poloneză op.22 de Fr. Chopin. La pupitru, pentru prima oară la Filarmonica Mihail Jora, dirijorul olandez Theo Wolters. A studiat la Conservatorul din Maastricht, la început trompeta, apoi dirijatul și a colaborat cu importante orchestre din Germania și cu Orchestra Regală Concertgebouw din Amsterdam. Are o susținută activitate în Europa, este invitat la Filarmonica Enescu din București, la Cluj, Sibiu și Craiova. „Cu Theo Wolters am mai avut onoarea de a colabora, în trecut, ne mărturisește Ioana Lupașcu. Este un mare muzician și un rafinat dirijor. Lucrează muzica în detalii fine, transformând concertele în adevărate bijuterii”. Wolters își începe programul cu Nevestele vesele din Windsor de Otto Nicolai și îl încheie cu Simfonia a VIII-a de A. Dvorak. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

