Cultura Avancronica muzicală. Mirajul clasicismului de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Johann Sebastian Bach și Wolfgang Amadeus Mozart, poate cei mai iubiți compozitori din toate timpurile, clasici ai muzicii universale, sunt alături de noi – prin muzica lor – în această seară la Sala Ateneu.

Flautistul italian Tito Ciccarese interpretează a doua Suită orchestrală, BWV 1067 de J.S. Bach, selecție de dansuri, cunoscută, în special datorită ultimei secțiuni, Badinerie. Cu o apreciabilă activitate artistică, Ciccarese debutează în urmă cu cinci ani la Carnegie Hall din New York și cântă Ofranda muzicală de Bach cu orchestra Conservatorului din Moscova. Premiat în numeroase concursuri naționale și internaționale, participă la festivaluri în Europa și S.U.A. Profesor universitar și decan la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, pianista Tatiana Pocinoc a susţinut numeroase concerte în compania unor orchestre simfonice de prestigiu și recitaluri în calitate de solist și în formații camerale – în România și în străinătate: Algeria, Bulgaria, Elveția, Germania, Israel, Italia, Moldova, Polonia, Rusia, Spania,Tunisia. A participat la concursuri de pian şi muzică de cameră, unde a obţinut premii și diplome și a realizat înregistrări Radio,TV, CD și DVD – atât în România cât şi peste hotare. Ea va interpreta Concertul în do minor, KV 491 de Mozart. Discipol al lui Dan Mizrahy, cu studii la Academia de Muzică Gnessin, în Moscova, pianistul Nicolae Dumitru a cântat pe scenele principalelor filarmonici din țară, a susținut recitaluri în Austria, Spania, Italia, Suedia, cursuri de master. Are un deosebit succes la public cu Poveste pentru pianist și măști, spectacol permanent desfășurat la Teatrul Act din anul 2011. Concertul nr. 23 în La Major de Mozart propus pentru această seară l-a interpretat acum 30 de ani, în luna mai pe scena Ateneul Român, acompaniat de Orchestra de Cameră a Medicilor dirijată de regretatul Ermil Nichifor. La pupitrul orchestrei, pentru acest Concert de concerte se află Robert Gutter, al cărui parcurs artistic este binecunoscut fidelului său public băcăuan. Prodigioasa sa carieră muzicală ni-l prezintă ca dirijor și mentor la Cursurile Internaționale de dirijat.



