Simfonia a V-a, Stelele, compusă în anul 2002, pe care o vom audia în primă audiţie aparţine lui Philippe Chamouard, compozitor născut la Paris în 1952. Acesta a studiat la Paris Sorbonne, având o lucrare de doctorat despre Simfoniile lui Gustav Mahler, publicată în 1989. A cincea dintre cele opt simfonii este – aşa cum ne dezvăluie autorul, o aplecare asupra problemelor de esenţă filozofică şi metafizică. Enigma, cu întrebările sale existenţiale pe care le avea poetul Heinrich Heine…”De unde vine omul? Unde merge? La stele?” Cel pe care-L căutăm, din versurile lui Lamartine sau “Stelele stinse ce umplu cu cenuşă râul verde”, ale lui Federico Garcia Lorca, colindul Stille Nacht şi acea pagină meditativă de final, Manuscrisul, explică titlul lucrării: “Stelele sunt pe cer pentru a ne aminti nouă, muritorilor să căutăm mereu a-L afla pe Dumnezeu”. Mereu, marii poeți au fost inspirați de chemarea astrelor și mă gândesc acum la Eminescu și la neuitata sa poezie „La steaua”… „Icoana stelei ce-a murit/ Încet pe cer se suie:/ Era pe când nu s-a zărit/ Azi o vedem și nu e”. Concertul nr.26 KV 537 de Wolfgang Amadeus Mozart este interpretat de Mihaela Manea. Pianista este bursieră a Fundației “Martin și Adriana Sternin” şi a Societății Beethoven din Viena. A participat la cursuri de măestrie sustinute de pianiștii: Valentin Gheorghiu, Stefan Arnold (Villa Marteau, Bayreuth), Robert Levin (Academia Internațională de Vară Mozarteum, Salzburg). A studiat la Universitatea “Transilvania” din Brașov cu Corina Ibănescu. Din 2015 este studentă la Universität für Musik und darstellende Kunst din Viena, la clasa profesorului Stefan Arnold. Câştigă concursuri în ţară, Italia şi Olanda. Simfonicul dirijat de Alain Pâris are la final, Ucenicul vrăjitor, lucrare compusă de Paul Dukas în 1897. Inspirată de povestea lui Goethe, muzica apare în filmul Fantasia a lui Walt Disney. Cunoscutul muzician, de fiecare dată ne pregăteşte muzică franceză, mai mult sau mai puţin cunoscută. El admiră vivacitatea, sensibilitatea şi rapiditatea cu care ansamblul orchestral băcăuan se adaptează, ceea ce aduce rezultate apreciate de public, şi un CD cu Simfonia lui Chamouard, realizat în aceste zile. Experienţa sa cu peste 70 de orchestre din lume, cea pedagogică şi muzicologică, emisiunile realizate la France Musique şi Radio Suisse Romande, faptul că este discipolul unor dirijori de marcă precum: Pierre Dervaux, Paul Paray şi Georg Solti, sunt garanţia concertelor sale reuşite. OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

