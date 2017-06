Cultura Avancronica muzicală: Închiderea stagiunii muzicale de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Simfonicul ce încheie stagiunea muzicală 2016 – 2017 este dirijat de maestrul Petre Sbârcea. O bucurie de proporții să savurezi sugetivitatea cu care explică orchestranților, la repetiție, cum trebuie interpretată o capodoperă precum cea realizată de Modest Musorgski. Tablouri dintr-o expoziție sunt o elevată plimbare printre pânzele lui Nicolai Hartmann, arhitect care i-a fost prieten compozitorului rus și care a murit la doar 39 de ani. Prezența unui muzician de talia lui Sbârcea, discipolul reputaţilor maeştri Antonin Ciolan şi Sergiu Celibidache, cu experiența a nenumărate concerte, ce i-au păstrat spiritul tânăr, este un nesperat cadou pe care melomanii îl vor primi în această seară. El știe muzica pe dinăuntru, cum îi plăcea lui Elenescu să afirme și face parte din mica familie a artiștilor a căror cultură nu se rezumă doar la cea muzicală. Întrebat ce face în după amiezele de când e în Bacău, mi-a răspuns: Studiez! Sunt entuziasmată de plăcerea cu care trăiește, înțelege, redă muzica! De verva și umorul cu care se apropie de acest organism viu care e orchestra, de cum face el să sune diferit, respectând originalul, lucrări pe care le-am ascultat de foarte multe ori în versiuni lipsite de imaginație. După Uvertura Coriolan de Beethoven, maestrul Sbârcea o va acompania pe Dana Borșan în paginile Concertului K 271. De Mozart. Pianistă cu un palmares interpretativ recunoscut în țară și străinătate, solistă a Radioteleviziunii Române, Dana Borșan a realizat Integrala creației concertante mozartiene. O sumă de calități, un rafinament sonor ce vine să îmbrace sensibilitatea și virtuozitatea sa, fac ca solista să fie adorată în centre muzicale din întreaga lume, mai cu seamă în Germania. Maestrul Sbârcea și-a amintit cum a asistat, acum 50 de ani, la Napoli, la audiția acestui Concert compus de Mozart pe când avea 21 de ani. Interpret era Alexis Weisenberg și dirijor, Sergiu Celibidache. Un concert de zile mari ce pune punct unei stagiuni interesante. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.