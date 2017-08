Astăzi, la Tescani, începe ediţia 38 a Festivalului Internaţional “Enescu – Orfeul Moldav”. În acest an sunt cinci seri muzicale interesante, patru dintre ele, camerale, vor fi la Tescani, la 17. 30. Concertul simfonic – un proiect pe care l-am iniţiat ca omagiu la Centenarul naşterii lui Dinu Lipatti, va avea loc în Bacău, joi, 31 august, ora 18.30 la Sala Ateneu. Tescanii se bucură de o bogată activitate artistică. Să ne amintim cursurile de măiestrie vocală, recent încheiate ale mezzosopranei Viorica Cortez şi ale sopranei Leontina Văduva, acompaniate de pianista Alina Pavalache, unde şi-a dat concursul regizoarea Anca Tăbăcaru – Hogea. Aceste cursuri, axate pe creaţia enesciană şi muzica franceză au fost imaginate ca Întâlniri Internaţionale Muzicale George Enescu, la care participă tineri cântăreţi ce beneficiază de îndrumări muzicale, de canto, de regie şi mişcare scenică. „Tescani e un loc binecuvântat, mărturisea Anda Tăbăcaru Hogea, în care energia pozitivă şi armonia se simt din plin, aşa cum se simte şi spiritul lui Enescu, în fiecare colţ al conacului şi al parcului”. Leontina Văduva şi Alina Pavalache ne vor delecta mâine într- un recital cu lucrări din repertoriul universal, asupra căruia vom reveni. Prima seară de recital aparţine Trio – ului Ateneu, în formula: Andrei Onofrei – vioară, Mihai Epuran – violă, Simona Diaconu – violoncel. Ei colaborează din anul 2014 şi susţin recitaluri în ţară, în Italia şi Elveţia cu clarinetista elveţiană Elisabeth Ganter şi în această seară vor interpreta: Cvartetul nr.4 în do minor de Michelle Vogel, Cvartetul nr. 1 in Si Major de Joseph Haydn într-un aranjament de V. Gambaro şi Cvartetul nr.3, op. 79 KV 496 în Fa Major de Wolfgang Amadeus Mozart pentru clarinet, vioară, violă și violoncel. OZANA KALMUSKI ZAREA 0 SHARES Share Tweet

