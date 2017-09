Aseară, la Sala Ateneu a avut loc concertul pe care orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” îl va prezenta vineri, 22 septembrie, la Sala Radio din Bucureşti, în cadrul Festivalului Internaţional „George Enescu”. Lucrările interpretate aparţin lui Mihai Măniceanu – OEN, Nigel Hess – Concert pentru pian şi orchestră, comandat de Prinţul Charles, Adrian Iorgulescu – Signales şi Detlev Glanert – Frenesia. În concertul dirijat de Cristian Lupeş a evoluat talentatul pianist grec Vassilis Varvaresos, câştigător al premiului III în Festivalul Enescu din 2016. Simfonicul a deschis ediţia a XXXI-a a Festivalului Internaţional Zilele Muzicii Contemporane, ce se va desfăşura până sâmbătă, 23 septembrie. Seara de joi va debuta cu fragmente din Rapsodia a II-a de George Enescu, în coregrafia lui Octavian Popa şi a Simonei Baicu, cu dansatori de la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu” şi Asociaţia Reverence. Seara subintitulată Vest 1 îi are ca protagonişti pe membrii Trio-ului Contraste, fondat în anul 1986 – flautistul Ion Bogdan Ştefănescu, pianistul Sorin Petrescu, percuţionistul Doru Roman. Ei au în program lucrări de: Laura Manolache, Lucian Meţianu, Aurel Stroe, Doina Rotaru, Violeta Dinescu. Ansamblul Archaeus, condus de Liviu Dănceanu, va interpreta în această ediţie lucrări de Ştefan Niculescu: Echos 2, Sextuplum, Triplum 2, Tastenspiele, Sinchronie 1 şi Sextuplum de Liviu Dănceanu, de la a cărui naştere s-au împlinit 90 de ani în 31 iulie. Laureat al Premiului Herder, membru al Academiei Române, profesor de compoziţie pe parcursul a patru decenii, Ştefan Niculescu a compus mai bine de 70 de lucrări şi a fondat Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi. Seara muzicală de sâmbătă se deschide cu lansare de carte şi continuă cu Orestia III – Eumenidele lui Aurel Stroe. Participă Corul Filarmonicii Banatul din Timişoara, saxofonistul francez Daniel Kientzy, baritonul Cristian Ardelean, altista Cosmina Ivan, tenorul Nicolae Haţegan, dirijaţi de Cezar Mihai Verlan. Regizor – Vlad Dragomirescu, scenograf – Monica Stoian. Aurel Stroe a murit în acelaşi an ca şi Ştefan Niculescu, 2008. A predat compoziţie şi orchestraţie peste 30 de ani în Bucureşti, apoi în Illinois şi Strassbourg, a primit Premiul Herder şi Ordinul Chevalier des Artes et des Lettres. Liviu Mihaiu nota cu privire la Eumenide: „o estetică provocatoare, sfidând indescifrabila lume în care ne-am născut”. Ozana Kalmuski Zarea 0 SHARES Share Tweet

