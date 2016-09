AVANCRONICA MUZICALA: Deschidere de stagiune la Ateneu

PROMO



Dupa o stagiune estivala ce a culminat cu exceptionala prestatie a violonistului Stefan Tarara in simfonicul dirijat de Radu Postavaru, orchestra Filarmonicii „Mihail Jora” deschide o noua stagiune muzicala. O stagiune ce se anunta bogata in evenimente artistice, prime auditii si variate programe muzicale.

Chiar de la concertul de deschidere, avem bucuria sa ne reintâlnim cu doi artisti români consacrati: dirijorul Mihnea Ignat si fagotistul Adrian Jojatu. Considerat reprezentativ pentru noua generatie de dirijori români, Mihnea Ignat este dirijor principal, director artistic al Orchestrei Filarmonice a Universitatii din Alicante (Spania) si profesor de muzica de camera.

Câstigator al Premiului Special al Filarmonicii Toscanini pentru tineri dirijori in 2010, la Parma-Italia, lucreaza cu cele mai renumite orchestre din Germania, ca asistent al celebrului dirijor rus Dmitrij Kitajenko. Stabilit in SUA, Adrian Jojatu a fost prim fagotist al orchestrei Boston Symphony. Infiinteaza in 1995 cvartetul Mozarteum cu care câstiga „Aria Concerto Competition” si este profesor la Wheaton College.

Are o bogata activitate solistica, fiind invitat de orchestre din SUA, Italia, Mexic, Guatemala, România. Atragator, programul acestei seri debuteaza cu Suita Burlesca „Don Quijote” compusa de G.P.Telemann. Inspirat de nuvela lui Cervantes, compozitorul preclasic creaza acest opus pentru orchestra de camera. Umorul, comicul, aspectul burlesc capata o mare popularitate in secolele XVII si XVIII, ceea ce explica ca aproximativ 800 de lucrari muzicale au la baza lucrarile lui Cervantes, in principal, Don Quijote.

Simfonicul se va incheia tot cu o suita, de data aceasta, una de valsuri, compusa de Richard Strauss in 1944, intitulata „Cavalerul Rozelor”. De ar fi sa ne gândim numai la acest opus din creatia lui Strauss, am putea intelege de ce acesta afirma ca muzica este o arta sublima. Urmând sfaturile tatalui sau, Strauss studiaza temeinic muzica maestrilor din vechime, ceea ce ii permite sa arate mereu cum „gândirea mea este melodie”.

Adrian Jojatu interpreteaza Andante si Rondo de C.M. von Weber, varianta pentru fagot si orchestra realizata in anul 1813, lucrare ce ne pregateste pentru a audia faimoasa Simfonie pragheza, creata de Mozart in anul 1786, intr-un program de zile mari!

Ozana Kalmuski Zarea