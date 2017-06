AVANCRONICA MUZICALĂ: Concert final

Sunteți invitați în această seară la Concertul final al Cursurilor internaționale de dirijat. La ediția a XIV-a au participat șase cursanți din S.U.A, Hong Kong, Mexic, România. Ediția a fost organizată de profesorii Ovidiu Bălan și Charles Gambetta (S.U.A), în memoria inițiatorului și principalului mentor, Robert Gutter. Trompetista Rebecca Vendemo a studiat la New York și a lucrat la Metropolitan Opera și New York Philharmonic.

Își fondează propria orchestră, pe care o dirijează, Spring Hill Orchestra (SHO) din Tennessee. Daniel Bukin este asistent dirijor la Symphony Orchestra and the Triad Area Medical Orchestra. A studiat dirijat la University of North Carolina School of the Arts și este pasionat de teatrul muzical, având mare succes cu versiunea la Peter Pan. Francis Ku este dirijor asistent la University of Texas, la Arlington Symphony Orchestra.

A studiat vioara. Participă la Cursurile de dirijat din 2016 în Bacău și câștigă selecția la a XIV-a ediție International Conductors Workshop and Competition din Atlanta. Cu o demostrată abilitate de a adapta variate genuri muzicale ansamblului simfonic, Alberto De Loza II a fost invitat să dirijeze orchestre prestigioase din Mexic. El este dirijor la Alica Orquesta Filarmonica și CEO la RCM Revolucionamos la Cultura Musical.

Andrew King este dirijor asistent la Irvine Classical Players Youth Orchestra și din 2015 la Orange County Youth Symphony Orchestra. Este un muzician complex: cântă, dirijează, predă. Absolvent al secţiei de dirijat-orchestră de la Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Radu Oțel este conf. univ. dr., colaborator la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamţ.

Cei șase dirijori vor prezenta publicului, în propria versiune dirijorală, apreciate lucrări din creația compozitorilor: B. Bartók, J. Brahms, J. Sibelius, P.I. Ceaikovski, R. Strauss, A. Dvořák.

Ozana Kalmuski Zarea