AVANCRONICA MUZICALĂ: Concert de muzică clasică de Desteptarea Simfonia cu nr. 100 „Militara" în Sol Major de Joseph Haydn a avut un imens succes în perioada petrecută de autor la Londra. Bijuterie a muzicii clasice, lucrarea se cântă în această seară la Sala Ateneu, sub bagheta lui Liviu Condriuc. Programul se deschide cu Uvertura „Il Signor Bruschino" de Giacomo Rossini- cântată în premieră la Veneția, în 1813. Violist la la Deutsche Oper Berlin, Liviu Condriuc a absolvit Facultatea de Dirijat a Conservatorului "George Enescu" din Iaşi la clasa conf. univ. Dumitru Goia și a asistat la repetițiile şi concertele Filarmonicii din München conduse de Sergiu Celibidache, în perioada 1989-2006. Dirijează majoritatea orchestrelor din țară, precum și Opera din Constanța cu spectacolul Traviatta. În 2013 a câştigat prin concurs postul de dirijor permanent al Filarmonicii de Stat din Botoşani. Elev în clasa a IX-a la Liceul German " J. Honterus" din Braşov, Cristian Paul Ionescu studiază la Liceul de Muzică "Tudor Ciortea" la clasa conf. univ. Corina Ibănescu. Tânărul solist are deja o bogată experienţă competiţională – aș aminti doar Premiul I de excelenţă și Premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese baroce, concursul "Tudor Dumitrescu" Bucureşti, 2014 – și conturează cu succes cariera concertistică. Alături de recitaluri camerale, Cristian este solist cu orchestra în pagini de referință ale muzicii clasice: Concerte de Joseph Haydn, W.A. Mozart și Beethoven, pe care le interpretează în compania orchestrelor din România: Brașov, Bacău, Botoșani și Elveția.. Muzica trebuie să fie scânteia ce aprinde focul în sufletul omenesc, nota Ludwig van Beethoven. Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră op.19 în Si bemol Major, interpretat de Cristian Paul Ionescu a fost compus în anul 1795. Este o lucrare valoroasă pe care Beethoven o oferea cu oarecare reticență publicului, deoarece o considera tributară stilului estetic al secolului XVIII. Ozana Kalmuski Zarea

