De astăzi și pe parcursul weekend-ului, Poliția Română intensifică acțiunile pe principalele drumuri naționale și autostrăzi, pentru prevenirea evenimentelor rutiere și pentru depistarea celor care pun în pericol siguranța traficului, conducând cu viteză excesivă. Polițiștii vor utiliza autospecialele inscripționate sau neinscripționate, dotate cu aparatură de măsurare a vitezei de deplasare, dar și pistoalele — radar cu laser. O atenție deosebită va fi acordată Drumului Național 2 București — Bacău-Suceava-Siret. Valoarea vitezei și imaginea mașinii, cu numărul de înmatriculare vor rămâne înregistrată pe cardurile de memorie ale aparatelor radar în mișcare, montate pe autospeciale inscripționate sau neinscripționate ori pe ale pistoalelor-radar cu laser (‘TruCAM’), care pot înregistra viteza unui vehicul de la o distanță de peste un kilometru. Aceste radare sunt mijloace tehnice certificate sau omologate și verificate metrologic, însă polițistul nu este obligat să vă arate aceste atestări. Poliția Română vă recomandă să păstrați o distanță suficientă față de autovehiculul din față, să vă asigurați temeinic și să semnalizați la schimbarea benzilor de circulație. 3 SHARES Share Tweet loading...

