Actualitate Autoturism cu ţigări depistat în trafic de poliţiştii de frontieră şi jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În cadrul unei operaţiuni comune pe contrabanda, poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei şi lucrători din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au descoperit, într-un autoturism oprit în trafic, 3.000 pachete cu ţigări, ascunse în portbagaj. Ieri, 7 iunie a.c., în cadrul Operaţiunii Comune Contrabandă 2017, la nivelul Sectorului PF Vicovu de Sus – ITPF Sighetu Marmaţiei s-a desfăşurat o acţiune specifică pe linia combaterii contrabandei cu ţigări, la care au participat poliţişti de frontieră şi lucrători din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Astfel, în jurul orei 20.00, un echipaj format din poliţişti de frontieră şi jandarmi a oprit pentru control, pe o stradă de pe raza localităţii de frontieră Bivolărie, jud. Suceava, un autoturism marca Audi A 4, condus de către Vasile T., în vârstă de 21 de ani, domiciliat pe raza jud. Suceava. La controlul efectuat asupra maşinii, în portbagaj, au fost descoperite mai multe colete cu ţigări, fapt pentru care s-a luat măsura conducerii şoferului, împreună cu autoturismul cu ţigări, la sediul poliţiei de frontieră în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii ţigărilor a rezultat cantitatea de 3.000 pachete cu ţigări, marca Marble, provenienţă ucraineană, în valoare de 33.600 lei, marfă ce a fost ridicată în vederea confiscării. În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă, iar autoturismul folosit la activitatea infracţională în valoare de 4.500 lei, a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor. 4 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.