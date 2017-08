Veterinarii băcăuani intensifică acţiunile de control în trafic după ce, acum câteva zile, Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală a confirmat primul focar de pestă porcină africană, la porci domestici, într-o gopodărie, din zona municipiului Satu – Mare. Există suspiciunea că virusul bolii a fost introdus în țară prin intermediul unor produse de origine animală contaminate, provenite din Ucraina. În acest context epidemiologic, veterinarii băcăuani au înterprins măsuri de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi pe această temă. Totodată, sunt monitorizate zilnic certificatele postate în sistemul TRACES, în special aspectele referitoare la originea animalelor, rutele de transport, agenţii economici crescători sau dealerii de animale. În plus, toţi agenţii economici din industria suinelor, crescătorii de animale din sectorul comercial sau non-comercial, inclusiv vânătorii, pădurarii şi publicul general sunt instruiţi în privinţa pericolului pe care îl reprezintă boala. În paralel, au fost intensificate controalele pentru verificarea implementării măsurilor de biosecuritate de către agenţii economici crescători de suine. „Am solicitat notificarea DSVSA Bacău de către responsabilii fondurilor de vânătoare, ai asociaţiilor de vânători, ai direcţiilor silvice judeţene privind orice caz de porc mistreţ găsit mort sau bolnav în teritoriul pe care-l gestionează”, ne-au declarat reprezentanţii Direcţiei Sanitare Veterinare Bacău. În acelaşi scop, au fost distribuite materiale informative privind pesta porcină africană în vederea afişării acestora la nivelul tuturor unităţilor administrativ- teritoriale din judeţ, medicii veterinari monitorizând, totodată, în fiecare săptămână modul în care se efectuează operaţiunile de ecarisare şi recoltare de deşeuri menajere din parcările de pe rutele de tranzit şi de pe traseele turistice. „S-a procedat inclusiv la informarea tuturor UAT-urilor, în mod special a celor din Săuceşti, Bereşti Bistriţa, Iteşti şi Orbeni despre necesitatea ecarisării teritoriului şi de ridicarea regulată a gunoiului menajer din zona parcărilor frecventate de TIR-uri de pe Drumul European E 85 şi din zona traseelor turistice”, a precizat dr. Florin Baltă, purtătorul de cuvânt al DSVSA Bacău. 0 SHARES Share Tweet

