Autoritatile au pus gând rau copacilor

Onestenii sunt foarte suparati pentru faptul ca in aceste zile se efectueaza toaletarea arborilor din municipiu, care „sluteste copacii”, creând un peisaj foarte dezolant in opinia locuitorilor. Aceasta actiune stârneste mari nemultumiri in municipiul de pe Trotus, fiind locatari gata ca sa sesizeze Agentia Judeteana de Mediu.

Indignat de aceasta actiune, onesteanul Gigi D. (63 ani), a declarat: „Pâna si legea care reglementeaza administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor (Legea 24 / 2007) interzice interventia cu taieri in coroana arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, artar, mesteacan, stejar), ce sunt plantati pe spatiile verzi din domeniul public precum si a celor plantati in aliniamente, in lungul bulevardelor si strazilor.

Sunt permise doar lucrarile de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afecteaza siguranta traficului pietonal si rutier, a imobilelor aflate in apropiere precum si a celor de pe traseul retelelor aeriene. Ceea ce ramâne in urma toaletarii copacilor este jalnic, desi legea prevede ca pentru protectia si conservarea spatiilor verzi persoanele fizice si cele juridice au obligatia de a nu produce taieri neautorizate sau vatamari ale arborilor si arbustilor!”

Onestenii se plâng ca in multe incinte in care locuiesc au fost slutiti copaci falnici si impresia creata dupa efectuarea acestei activitati este similara unei batai de joc la adresa comunitatii. Reprezentantii compartimentului de specialitate din cadrul autoritatilor locale au mentionat ca „pe teritoriul municipiului se efectueaza astfel de lucrari tinându-se cont de vârsta copacilor iar pe bulevardele si strazile onestene toaletarea se face deoarece sunt plantati arbusti de «teita», ce dezvolta o coroana foarte deasa”.

In Bacau, aceeasi poveste

Si in municipiul Bacau s-a inceput o „toaletare”. Si bacauanilor le pare mai mult o defrisare si orasul va parea si mai gol in primavara, când ne-am astepta sa infloreasca, dar nu va mai avea ce. Conducerea primariei invoca necesitatea.

„Era vorba de arbori care afectau retelele electrice, trotuarele, incurcau vizibilitatea in trafic si altii pentru care ne-au facut solicitare cetatenii”, a declarat viceprimarul Constantin Scripat care adauga ca pentru fiecare arbore taiat, s-a plantat altul. Si in plus, vestea proasta abia de acum vine. „Urmeaza sa mai taiem pe Calea Republicii.

Dupa fostul pod de fier, pe o lungime de un kilometru, si pe o parte si pe alta se va face o lucrare la reteaua de apa si pentru a nu face subtraversari in drumul european, vom taia copacii si o vom face pe spatiul verde. In acord cu Agentia de Mediu vom si planta, in locul arborilor taiati, copaci de talie mai mica, ornamentali”, a mai spus Scripat.

Ion Moraru

Andreea Gavrila