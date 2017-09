Autobuzul poeţilor

Sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 11.00, în cadrul Festivalului Naţional „George Bacovia”, în parteneriat cu Societatea de Transport Public Bacău, s-a desfăşurat un happening de poezie, sub egida stand-up poetry, în care poeții invitați la festival, dar şi poeţi băcăuani, au citit din creațiile lor, într-o manieră mai puțin convențională, într-un autobuz, care a circulat pe un traseu bacovian, cu plecare de la Statuia poetului George Bacovia din centru, apoi Casa „Bacovia”, Colegiul Ferdinand, Energiei, străzile Unirii, 9 Mai, Biserica Precista, Colegiul „Ştefan cel Mare”. Participanţii au făcut o plimbare prin Parcul „Cancicov”, după care au continuat lectura la Foişorul (Lăcuşor) din parc. Au citit poeţii Dan Petruşcă, Violeta Savu, Radu Andriescu (câştigător al Premiului Festivalului pentru Cartea de Poezie), Mădălina Rotaru, Mircea Bujor, Tincuţa Horonceanu Bernevic, Cristina Ştefan, Mioara Băluţă, Şerban Axinte.

Autobuzul Bacovia 1 of 38

Duminică, în intervalul orar 10.00- 16.00, tot cu sprijinul SC Transport Public SA, va circula prin oraș „Autobuzul Bacovia”. Băcăuanii pot călători cu acest autobuz pe baza unei cărți de Bacovia, în locul biletului.

0 SHARES Share Tweet Duminică, în intervalul orar 10.00- 16.00, tot cu sprijinul SC Transport Public SA, va circula prin oraș „Autobuzul Bacovia”. Băcăuanii pot călători cu acest autobuz pe baza unei cărți de Bacovia, în locul biletului.

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.