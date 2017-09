Două interesante moduri de a-l cunoaşte pe Bacovia au fost trecute în calendarul acţiunilor din Festivalul Naţional „George Bacovia”. Sâmbătă, 16 septembrie, de la ora 11.00, în parteneriat cu Societatea de Transport Public Bacău, s-a desfăşurat un happening de poezie, sub egida stand-up poetry, în care poeții invitați la festival, dar şi poeţi băcăuani, au citit din creațiile lor, într-o manieră mai puțin convențională, într-un autobuz, care a circulat pe un traseu bacovian, cu plecare de la Statuia poetului George Bacovia din centru, apoi Casa „Bacovia”, Colegiul Ferdinand, Energiei, străzile Unirii, 9 Mai, Biserica Precista, Colegiul „Ştefan cel Mare”. Participanţii au făcut o plimbare prin Parcul „Cancicov”, după care au continuat lectura la Foişorul (Lăcuşor) din parc. Au citit poeţii Dan Petruşcă, Violeta Savu, Radu Andriescu (câştigător al Premiului Festivalului pentru Cartea de Poezie), Mădălina Rotaru, Mircea Bujor, Tincuţa Horonceanu Bernevic, Cristina Ştefan, Mioara Băluţă, Şerban Axinte.

Autobuzul Bacovia 1 of 38 Duminică, 17 septembrie (când s-au împlinit 136 de ani de la nașterea poetului), în intervalul 10-16 a circulat prin oraș (Traseul 18) „Autobuzul Bacovia", băcăuanii care au avut o carte de poezii semnată de George Bacovia au putut călători gratuit. Ne-am alăturat şi noi acestei iniţiative şi am mers împreună pe un traseu complet. În autobuz, atmosferă relaxată, de duminică, prin sistemul audio călătorii au avut ocazia să asculte poezii scrise, în diferite perioade de poetul Plumbului, unele interpretate chiar de Bacovia, altele de actori profesionişti. Am avut plăcuta surpriză să întâlnim băcăuani cu un volum de poezii la ei, ştiind din ziar de facilitatea oferită de SC Transport Public SA de a călători fără bilet, dar cu o carte de Bacovia în mână. Surpriza a venit din partea unui călător, Nelu Albu, care nu avea o carte la el, „nu am nevoie de carte, ştiu multe poezii de Bacovia. Dacă vreţi, cu voia călătorilor, vă spun poezia, care vreţi?, să începem cu Plumb". Şi a recitat-o integral, după care a fost răsplătit cu aplauze. Iniţiativă faină. Eu ştiu de mai multe zile şi m-am pregătit. Este interesant, la difuzor ascult poezii de Bacovia, mă uit pe geam şi îmi imaginez ce gândea Poetul. Ar trebui ca aceste acţiuni să fie mai dese, nu numai de ziua lui Bacovia, s-ar încuraja lectura, ar participa mai mulţi oameni. Nu prea mai este timp de citit. Acum mă duc la Casa Memorială, am auzit că a fost renovată a declarat Ionuţ Nedelcu Astăzi, un autobuz al Transport Public, de pe Traseul 18, transportă gratuit toţi băcăuanii care au la dumnealor o carte scrisă de George Bacovia, este cadoul nostru de ziua poetului. Până acum, sunt deja la a doua cursă, au fost mulţi care mi-au arătat cărţile. Mă bucur când spun «mulţumesc» şi sper că până diseară vor mai fi călători cu «Bacovia» la ei. a declarat Ionel Aştefănoaie, conducător auto

