Astfel, intr-un generos spatiu amenajat la intrarea in magazin, au fost invitati sa expuna mesteri populari locali, alaturi de producatori traditionali din intreaga tara. In plus, un grup folcloric de copii din zona Cleja-Nicolae Balcescu au interpretat muzica populara si au dansat spre incântarea clientilor aflati la acel moment la cumparaturi.

„Totodata, prin campania «Mobilizatron» care va fi derulata in perioada 5-26 octombrie, inclusiv online, pe http://auchan.ro/mobilizatron/, clientii nostri sunt invitati sa aleaga unul dintre cele trei proiecte pentru dezvoltarea comunitatii locale”, a declarat Gheorghe Mandici, directorul magazinului Auchan Bacau.

Mai exact, in cadrul campaniei, clientii vor primi câte un jeton pe care il vor pune intr-una din cele trei urne special amenjate la iesirea din zona caselor de marcat, votând, astfel, pentru una dintre cele trei cauze sustinute de Auchan.

Au fost incluse in campanie un proiect din educatie – amenajarea unei sali de clasa prietenoase intr-o scoala de cartier din Bacau (Fundatia „Noi orizonturi”), unul de factura umanitara – pachete, de Craciun, constând in alimente si articole de ingrijire (proiect implementat de Crucea Rosie Româna) si altul din zona protectiei mediului – actiune de plantare/ecologizare a unei zone naturale – partener de implementare Asociatia „Mai Mult Verde”. Cei 10.000 de euro alocati Bacaului in cadrul campaniei vor ajunge la una dintre cauzele sustinute de Auchan.