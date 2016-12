Au taiat din banii pentru proteze. Persoanele cu handicap se revolta

Dezamagire, durere, revolta, asta simt persoanele cu dizabilitati dupa ce guvernantii au redus sumele decontate din costul protezelor si dispozitivelor medicale.

„Aceasta scadere a sumelor de decontare va afecta cea mai saraca categorie sociala, persoanele cu dizabilitati, in conditiile in care multe dintre acestea supravietuiesc cu 340 de lei”, a declarat Daniela Tontsch, presedinta Consiliului National al Dizabilitatii din România (CNDR) si al Asociatiei Distroficilor Muscular. Ea afirma ca persoanele imobilizate sunt dependente de dispozitive medicale care nu sunt incluse in pachetul de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu: scaun rulant electric, elevator, verticalizator, scutece pentru adulti.

„Lipsa unui elevator in apartamentul unui imobilizat inert duce la imbolnavirea asistentului personal; din cauza efortului acesta sufera de diferite hernii, asistentul personal fiind, de cele mai multe ori, un membru al familiei. Cazurile nu sunt deloc izolate. Multi pacienti solicita scutece, dar sunt obligati sa primeasca sonde urinare, desi nu le folosesc”, arata Daniela Tontsch.

Un scaun rulant costa 2.500 de euro

Din toamna aceasta, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a introdus o noua metodologie de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente.

Noua metodologie prevede ca preturile de referinta si sumele de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale se obtin in urma calcularii mediei aritmetice a 3 dintre cele mai mici preturi de vânzare sau de inchiriere, dupa eliminarea extremelor.

Problema e ca dispozitivele ieftine sunt de proasta calitate, sustin persoanele cu dizabilitati. Astfel, un scaun decontat de CNAS era 1.260 lei, iar pretul unui astfel de scaun este de 2500 euro. In lista actuala, preturile sunt si mai mici.

De exemplu, pretul unui scaun rulant a scazut de la 1.263,66 lei la 1.104,44 lei, al unei proteze de gamba de la 5.402,79 lei la 2.470 lei, al unei orteze de incheietura mâna de la 108 lei la 49,74 lei, al unei orteze de umar – cot – incheietura mâna (dinamica) de la 2.613,82 lei la 667,46 lei etc. Din cauza asta, dar si a altor nedreptati, membrii unor organizatii din domeniu vor protesta, in Capitala, chiar pe 3 decembrie, Ziua Internationala a Persoanelor cu Dizabilitati.