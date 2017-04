Social Au şi monumentele o zi a lor de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter – în fiecare an, la 18 aprilie, ICOMOS – Comitetul Internaţional al Monumentelor şi Siturilor celebrează Ziua internaţională a monumentelor şi a siturilor, aprobată în cadrul celei de-a 22-a Conferinţe Generale a UNESCO din 1983 Marcarea în anul 2017 a acestei zile, oferă Comitetelor ICOMOS naţionale şi internaţionale posibilitatea de a sărbători rezultatele pozitive ale unui parteneriat puternic între dezvoltarea turismului durabil şi conservarea patrimoniului cultural. Comunităţile locale sunt încurajate să ia în considerare importanţa patrimoniului cultural în viaţa lor, a identităţii şi comunităţii lor, precum şi de a promova gradul de conştientizare a diversităţii şi eforturile necesare în vederea protejării şi conservării acestuia. Astăzi ne îndreptăm atenţia către Cimitirul de onoare din comuna Oituz, monument care a fost restaurat anul trecut de Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor şi Primăria comunei Oituz. Pe placa comemorativă a monumentului este scris cu litere de-o şchioapă: “Nu vărsaţi lacrimi pe mormântul eroilor, ci mai curând slăviţi-i. Aici odihnesc eroiii căzuţi pe aceste locuri în războiul 1916-1918”. Cimitirul adăposteşte osemintele a 18.613 ostaşi români căzuţi în luptele din Valea Oituzului. Comuna este situată pe Valea Oituzului, fiind principala trecătoare către Transilvania, străbătută de drumul naţional DN11 (E574) ce face legătura între Bacău şi Brasov. 0 SHARES Share Tweet

