Sport Au parte și de medalii Karate/ CN WKF/ ESKU de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Obiective depășite pentru clubul Kanku Dai Bacău la Campionatul Național de karate WKF/ ESKU de la Ploiești. Asta chiar și in condițiile în care băcăuanii au participat la competiție doar în a doua zi de concurs. Motivul? Cu o zi mai devreme, Andrei Cosmin Olariu și Timeea Ungureanu au fost prezenți la Olimpiadele de Geografie și Religie, la care au obținut punctaje maxime. Karateka antrenați de Octavian Adam, Larisa Adam, Stelian Ungureanu și Andrei Olariu se ghidează, deci, după sintagma „ai carte, ai parte". La Ploiești, sportivii de la Kanku Dai au avut parte inclusiv de medalii: una de aur, trei de argint si de trei de bronz. Timeea Ungureanu a cucerit aurul la Fukugo si bronzul la Shobu Ippon, Andrei Cosmin Ungureanu a fost, la rândul său, dublu medaliat (argint la Fukugo si bronz la Shobu Ippon), în timp ce Marco Ciubotaru (argint), Cosmin Cozma (argint) si Alex Roznoveanu (bronz) au urcat pe podiumul de premiere la Shobu Ippon. Bilanțul a fost completat cu locul 4 ocupat de Ana Maria Olariu la kata WKF. „Ana Maria Olariu a avut un program foarte bun, în ciuda unui program de tragere la sorți eronat", a precizat antrenorul Octav ASdam.

