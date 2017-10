Au muncit mii de ore si au citit sute de documente. Dascalii arhivisti din Zemes

Ne-au deschis poarta zâmbind si, putin mirati, ne-au condus intr-o incapere racoroasa si curata, plina de carti. “Camera de lucru”, mi-am zis eu. Unul lânga altul, seriosi, ne-au povestit cu rabdare, pe rând, cum s-a nascut “Monografia comunei Zemes“.

Desi sunt pensionari de multi ani, tinuta de dascal nu a disparut: isi controleaza atent gesturile, cuvintele, tonul. Amândoi profesori de biologie, amândoi pasionati de arhivistica, Corneliu si Valeria Dârlau au muncit impreuna ca sa afle si sa puna pe hârtie date despre trecutul acestor locuri. “Am scris prima lucrare in 1995, când am sarbatorit centenarul invatamântului din Zemes si am facut o prezentare succinta”, explica prof. Corneliu Dârlau, 75 de ani.

Atunci a inceput pasiunea pentru culegerea datelor. “Umblând prin arhiva aceea, veche, a scolii am descoperit date despre invatamântul din localitate si le-am sintetizat intr-o lucrare ca sa nu se piarda” marturiseste septuagenarul. Era prima lui carte: “Monografia Scolii nr. 1 Zemes, 1895-1995” .

2.000 de nume si 210 ani

I-au urmat “Monografia comunei Zemes“ si un studiu despre arborele genealogic al familiei Dârlau, care evoca 210 ani si 2000 de persoane: “Am vorbit cu multi batrâni, unii acceptau, altii erau suspiciosi, dar cu rabdare am reusit sa reconstituim faptele. La monografie am mers mai mult pe documente.

Am gasit la Biblioteca Academiei din Bucuresti documente privind proprietatile printului german Gunther de Schonburg-Waldenburg. Avea o mosie de 1400 ha dar, neparticipând la razboi, statul i-a confiscat averea.”

Sotii Dârlau au cercetat documente aflate in pastrarea Arhivelor Statului Iasi, Institutului de Filologie “A. Philippide” Iasi, a Arhivelor Statului Bacau, Bibliotecii Judetene, Bibliotecii Municipale Moinesti si fostului Trust de Petrol.

Prima electrificata din judet

“Nu as putea spune cât am muncit, probabil au fost mii de ore”, spune batrânul profesor. Localitatea are o importanta deosebita, adauga el. “Stiati ca, in judetul Bacau, energia electrica a fost introdusa pentru prima data in Zemes? Societatea Steaua Româna o folosea pentru iluminat la schelele petroliere,” spune cu mândrie Corneliu Dârlau.

Ne vorbeste despre atestarea asezarii, pe la 1424, despre Tazlaul de Sus si Tazlaul de Jos, unificate in satul numit Zemes, despre resurse, mosii, ocupatii… Date, foarte multe date despre altii. Abia la despartire, aflam ceva si despre autori: “Noi pentru oamenii din sat am scris monografia, pentru cei de azi si pentru cei ce vor veni. A fost o munca foarte anevoioasa, care a fost insotita si de un efort financiar consistent, dar satisfactia a fost pe masura.”

“Comuna Zemes este o veche asezare ce se rasfira in zona de munte a Vaii Tazlaului Sarat pe o distanta de 20 km. Natura, marele si imprevizibilul rezervor de materii prime, energie, sanatate si viata, ne-a pus la dispozitie tot ce era necesar pentru a face imbelsugat traiul locuitorilor: zacaminte de petrol si gaze, paduri, poieni si ape.”

