La o săptămână după ce a organizat „Atletico Summer Cup” pentru grupele de vârstă 2007 și 2008, Asociația Atletico Junior Bacău a… recidivat. Vineri și sâmbătă, la baza sportivă din Letea-Veche, gruparea băcăuană a pus în scenă, în parteneriat cu AJF Bacău, „Atletico Summer Cup” rezervată copiilor născuți în 2009 și 2010. La 2009 au răspuns prezent șase echipe, care s-au înfruntat în sistem campionat, învingătoare fiind Pumas Iași. Podiumul a fost completat de două echipe băcăuane. Astfel, pe locul secund s-a plasat FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, în timp ce poziția a treia a fost ocupată de Sporting Bacău. Premiile individuale au revenit in corpore băcăuanilor. Ștefan Năstac (FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”) a câștigat titlul de golgheter al turneului, colegul său de echipă Mihai Chiscopt a fost desemnat cel mai tehnic jucător al competiției, iar Rareș Vîlcu (Aripile Bacău) a fost recompensat cu titlul de cel mai bun portar. La 2010, în semifinale au intrat patru echipe băcăuane: FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, care s-a prezentat cu două formații, ambele ajunse în careul de ași, ASS FAV Kids și Aripile. FC Bacău I a trecut cu 4-0 de „frățiorii” de la FC Bacău II, în timp ce în cealaltă semifinală, gruparea antrenată de Vasile Ferică, FAV Kids a învins-o cu 3-0 pe Aripile Bacău, pregatită de Costel Bușăga. În finala mică, bronzul a revenit Aripilor, câștigătoare cu 3-0 în fața celor de la FC Bacău II, în timp ce finala mare a fost adjudecată de FC Bacău I, care s-a impus la limită, cu 2-1 de FAV Kids. Luca Popoiu (FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”) a fost golgheterul turneului, Eric Pârâiac (FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”) a primit titlul de cel mai tehnic jucător, în timp ce singura fată prezentă la „Atletico Summer Cup”, Ana Maria Băbău (Bubu Bacău) a fost aleasă drept cel mai bun portar al turneului. Câștigătoarea FC Bacău Academia „Cristian Ciocoiu”, antrenată de Eusebiu Nica a utilizat urmatorul lot: Victor Firăstrău, Matei Barbu, Mihai Chiscop, Rareș Mihai, Robert Cristea, Ștefan Năstac, Ștefan Checheriță și Luca Gherla. Finalista, FAV Kids, i-a avut în componență pe: Matei Buricatu, Eric Ferică, Matei Hingescu, Dragoș Lescanu, Matei Stan, Ștefan Hriscu, Marin Matei, Luca David, Călin Gușă, Denis Nechifor și Adrian Ferică. „A fost un turneu reușit, copiii meritând toate felicitările pentru eforturile depuse în codițiile în care temperatura a fost una extrem de ridicată”, a declarat organizatorul „Atletico Summer Cup”, Gabriel Vârlan. 2 SHARES Share Tweet

