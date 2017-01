Unirea Principatelor Române a fost motiv de aducere aminte, la Cercul Militar Bacău. Lume aleasă a participat la simpozionul “1859 – Anul Unirii Principatelor Române”, unde, au luat cuvântul conf.univ.dr. Vasile Florea, purtător de cuvânt la Asociaţia Naţională a cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere, Marius Alexandru Istina, şef de secţia la Complexul Muzeal “Ion Antonescu” care le-a vorbit celor prezenţi despre “Franţa şi Unirea din 24 ianuarie”, iar plt.adj. Sorin Grumuş de la Baza 95 Aeriană Bacău a prezentat tema “Generalul Emanoil Florescu şi apariţia primelor structuri militare moderne”. Momentele istorice au fost îmbinate cu secvenţe artistice susţinute de elevi ai Colegiului Tehnic de Comunicaţii “N.V.Karpen”, care au evoluat în sceneta “Moş Ion Roată şi Unirea”. Muzica Militară şi Rebeca Ciotloş (vocal) au interpretat Hora Unirii, iar Ansamblul Folcloric Plaiuri Băcăuane au dansat-o. 16 SHARES Share Tweet

