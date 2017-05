Educatie Au început testările din doi în doi ani în școli de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Emoții mari pentru elevii de clasa a IV-a. Ieri au susținut proba la Limba română, din Evaluarea Națională, ce a fost introdusă în sistemul de învățământ primar și gimnazial de trei ani, acele așa-numite testări din doi în doi ani. Astăzi, tot pentru clasele a IV-a sunt programate testările la Matematică, iar pe 5 mai vor mai da un examen doar cei din zona Ghimeș Făget, la Limba maternă.

Testarea de miercuri, 3 mai, a început la ora 10.00 și a durat o oră și jumătate. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea școlară zi de zi. Rezultatele obţinute nu se trec în catalog. „Aceste testări sunt un reper pentru noi, cadrele didactice, pentru a vedea cât din ceea ce am lucrat cu elevii la clasă pe parcursul anului școlar și-au însușit, ce deprinderi și-au format, cum operează cu anumite operațiuni. Cei de clasa a IV-a sunt puțin mai stresați pentru că au văzut în clasa a II-a cum este cu aceste evaluări. Subiectele, în general, pe aceste testări sunt ușoare și nu diferă cu nimic față de cele pe care noi le facem, în mod curent, la ore.”

prof. Anca Sereș, director adjunct și învățător la Școala Gimnazială „Al.I.Cuza" Bacău La evaluările naționale de la clasele a II-a, care au avut loc înainte de vacanța de primăvară, luna trecută, și care au constat în trei probe – scris Limba română, citit Limba română și scris Matematică, au participat 6.333 de elevi. Acum, la testările de clasa a IV-a participă 4.958 de elevi din întreg județul, iar săptămâna viitoare, când încep evaluările naționale la clasele a VI-a, vor susține testele 6.966 de elevi pe cele două probe – Limbă și comunicare (10 mai) și Matematică și Științe ale naturii (11 mai). Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a declarat recent că rezultatele evaluărilor naţionale de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a vor fi centralizate, pentru prima dată, la nivel naţional. În opinia sa, aceste evaluări nu pot fi considerate examene prin care să fie promovată concurenţa între elevi. Există și intenția, tot la nivel de minister, ca aceste testări să nu se mai organizeze din anul școlar viitor, pentru că sunt destul de stresante, solicitante emoțional mai ales pentru un copil de clasa a II-a și a IV-a, motiv criticat îndelung și de părinții elevilor, dar și de învățătorii de la clasă.

